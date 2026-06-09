Cilento

Torna Sacco’s Got Talent 2026: ecco il programma e come iscriversi

Torna il Sacco's Got Talent il 4 agosto 2026 in Piazza del Popolo. Scopri come partecipare gratuitamente ed esibire il tuo talento. Iscrizioni aperte!

Comunicato Stampa
Sacco Got Talent

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Sacco è lieta di annunciare ufficialmente il ritorno dell’evento più atteso dell’estate: Sacco’s Got Talent.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si propone nuovamente come una straordinaria vetrina dedicata alla valorizzazione delle espressioni artistiche, del genio e della passione di cittadini e visitatori di ogni età.

L’appuntamento con il talento

L’appuntamento è fissato per martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.

Per una notte, il cuore pulsante del borgo antico si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere performance di:

  • Musica e danza
  • Comicità e illusionismo
  • Discipline sportive
  • Qualsiasi altra forma d’arte o abilità che sappia emozionare, divertire e stupire il pubblico e la giuria.

Le parole del Sindaco Franco Latempa

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo profondo di unire la comunità nel segno della condivisione e dell’intrattenimento. Celebrando l’identità locale e guardando al futuro. Sacco, con i suoi incantevoli scorci storici, è lo scenario ideale, quale depositario delle nostre radici, per ospitare un evento capace di coniugare, in un’atmosfera di emozioni e di incontri affettivi, la promozione del territorio con la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti emergenti”.

Franco Latempa, Sindaco di Sacco

Come partecipare e iscriversi (Regolamento)

Partecipare come concorrenti è semplice e gratuito. Tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, mostrare le proprie abilità o semplicemente condividere un momento di spettacolo memorabile, possono presentare la propria candidatura fin da ora.

È sufficiente utilizzare uno dei seguenti contatti, descrivendo brevemente la natura dell’esibizione che si intende proporre sul palco:

  • E-mail: info@comune.sacco.sa.it
  • Telefono: 3397460925

L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza, i turisti e gli appassionati dei paesi limitrofi a partecipare calorosamente a questa serata speciale, per sostenere i concorrenti in gara e vivere insieme una notte estiva indimenticabile all’insegna dell’entusiasmo, dell’arte e dello spettacolo.

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