Torna Sacco’s Got Talent 2026: ecco il programma e come iscriversi

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Sacco è lieta di annunciare ufficialmente il ritorno dell’evento più atteso dell’estate: Sacco’s Got Talent.
Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si propone nuovamente come una straordinaria vetrina dedicata alla valorizzazione delle espressioni artistiche, del genio e della passione di cittadini e visitatori di ogni età.
L’appuntamento con il talento
L’appuntamento è fissato per martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.
Per una notte, il cuore pulsante del borgo antico si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere performance di:
- Musica e danza
- Comicità e illusionismo
- Discipline sportive
- Qualsiasi altra forma d’arte o abilità che sappia emozionare, divertire e stupire il pubblico e la giuria.
Le parole del Sindaco Franco Latempa
“L’iniziativa nasce con l’obiettivo profondo di unire la comunità nel segno della condivisione e dell’intrattenimento. Celebrando l’identità locale e guardando al futuro. Sacco, con i suoi incantevoli scorci storici, è lo scenario ideale, quale depositario delle nostre radici, per ospitare un evento capace di coniugare, in un’atmosfera di emozioni e di incontri affettivi, la promozione del territorio con la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti emergenti”.
— Franco Latempa, Sindaco di Sacco
Come partecipare e iscriversi (Regolamento)
Partecipare come concorrenti è semplice e gratuito. Tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, mostrare le proprie abilità o semplicemente condividere un momento di spettacolo memorabile, possono presentare la propria candidatura fin da ora.
È sufficiente utilizzare uno dei seguenti contatti, descrivendo brevemente la natura dell’esibizione che si intende proporre sul palco:
- E-mail: info@comune.sacco.sa.it
- Telefono: 3397460925
L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza, i turisti e gli appassionati dei paesi limitrofi a partecipare calorosamente a questa serata speciale, per sostenere i concorrenti in gara e vivere insieme una notte estiva indimenticabile all’insegna dell’entusiasmo, dell’arte e dello spettacolo.