Torna Sacco’s Got Talent 2026: ecco il programma e come iscriversi

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Sacco è lieta di annunciare ufficialmente il ritorno dell’evento più atteso dell’estate: Sacco’s Got Talent.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si propone nuovamente come una straordinaria vetrina dedicata alla valorizzazione delle espressioni artistiche, del genio e della passione di cittadini e visitatori di ogni età.

L’appuntamento con il talento

L’appuntamento è fissato per martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.

Per una notte, il cuore pulsante del borgo antico si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere performance di:

Musica e danza

Comicità e illusionismo

Discipline sportive

Qualsiasi altra forma d’arte o abilità che sappia emozionare, divertire e stupire il pubblico e la giuria.

Le parole del Sindaco Franco Latempa

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo profondo di unire la comunità nel segno della condivisione e dell’intrattenimento. Celebrando l’identità locale e guardando al futuro. Sacco, con i suoi incantevoli scorci storici, è lo scenario ideale, quale depositario delle nostre radici, per ospitare un evento capace di coniugare, in un’atmosfera di emozioni e di incontri affettivi, la promozione del territorio con la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti emergenti”.

— Franco Latempa, Sindaco di Sacco

Come partecipare e iscriversi (Regolamento)

Partecipare come concorrenti è semplice e gratuito. Tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, mostrare le proprie abilità o semplicemente condividere un momento di spettacolo memorabile, possono presentare la propria candidatura fin da ora.

È sufficiente utilizzare uno dei seguenti contatti, descrivendo brevemente la natura dell’esibizione che si intende proporre sul palco:

E-mail: info@comune.sacco.sa.it

info@comune.sacco.sa.it Telefono: 3397460925

L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza, i turisti e gli appassionati dei paesi limitrofi a partecipare calorosamente a questa serata speciale, per sostenere i concorrenti in gara e vivere insieme una notte estiva indimenticabile all’insegna dell’entusiasmo, dell’arte e dello spettacolo.