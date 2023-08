Torna l’anticiclone africano su tutta la Campania: temperature elevate e ondate di calore

La Campania si prepara a fronteggiare un’ulteriore ondata di caldo, anche se i valori previsti sono meno estremi rispetto al mese di luglio. L’anticiclone africano, che sembra avere una preferenza per l’Europa occidentale, sta per fare il suo ritorno nel corso del prossimo fine settimana. Tuttavia, i meteorologi rassicurano che non dovremmo aspettarci un’impennata dei valori di pressione come quella osservata nei mesi precedenti. Secondo le previsioni, i massimi di pressione si concentreranno soprattutto su Alpi e Nord Italia, con lo zero termico che potrebbe raggiungere addirittura i 5000 metri. Inevitabilmente, le temperature aumenteranno ulteriormente rispetto ai già caldi giorni recenti. Le massime potrebbero toccare i 36-38°C, con punte localizzate che si avvicineranno ai 40°C. Si consiglia quindi di prestare attenzione e di prendere precauzioni per evitare possibili disagi legati al caldo.

La situazione al Sud

Sembra che non si raggiungeranno i picchi estremi registrati nel corso del mese di luglio. Nonostante l’anticiclone africano farà sentire la sua presenza, è previsto che i termometri non sfonderanno i record precedenti. È possibile che si verifichi un primo indebolimento della struttura di alta pressione intorno al 24-25 agosto, aprendo una finestra di speranza per un temporaneo sollievo dalla calura.

Come proteggersi dal caldo

Tuttavia, le modalità precise di come si dissiperà questa ondata di caldo e le prospettive di piogge e temporali rimangono ancora incerte. Gli esperti meteorologi stanno monitorando attentamente l’evoluzione della situazione e aggiornando costantemente le previsioni al fine di fornire un quadro più chiaro delle condizioni atmosferiche a venire.

In ogni caso, è sempre consigliabile seguire le indicazioni delle autorità e adottare misure precauzionali per proteggersi dal caldo e garantire il benessere durante questo periodo di temperature elevate.