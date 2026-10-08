Torna in funzione il carroponte al porto di Sapri: al via la gestione diretta del Comune

Il servizio pubblico del carroponte all’interno dell’area portuale di Sapri torna ufficialmente operativo. La decisione segna un punto di svolta decisivo per l’infrastruttura marittima locale, concretizzando il passaggio della struttura sotto la diretta gestione dell’amministrazione comunale. Si chiude così una complessa vicenda amministrativa protrattasi per decenni, caratterizzata da un articolato iter burocratico e da diversi ricorsi alle sedi della giustizia amministrativa. L’obiettivo primario dell’intervento municipale è quello di offrire ai diportisti un presidio di alaggio e varo efficiente, trasparente e costantemente monitorato.

Le finalità strategiche dell’amministrazione per l’area portuale

Il ripristino dell’impianto risponde a un preciso piano d’azione varato dalla Giunta Municipale, finalizzato a rilanciare il ruolo strategico dello scalo cittadino all’interno del comparto economico e turistico locale. La scelta di riassumere il controllo diretto dell’infrastruttura mira a tutelare prioritariamente l’interesse della collettività e degli operatori del mare.

In particolare, il provvedimento dell’esecutivo comunale intende perseguire tre obiettivi chiave:

Garantire un servizio efficiente e trasparente a vantaggio di tutti i fruitori della struttura portuale;

a vantaggio di tutti i fruitori della struttura portuale; Valorizzare l’area portuale intesa come risorsa economica e strategica di primaria importanza per il territorio;

intesa come risorsa economica e strategica di primaria importanza per il territorio; Restituire centralità alla gestione pubblica, ponendo in cima alle priorità la tutela del bene comune.

Un traguardo per la comunità marittima e le modalità di accesso al servizio

La riattivazione del impianto di sollevamento pone fine a un lungo periodo di stasi, inaugurando una nuova stagione di interventi programmati per la riqualificazione e il potenziamento dell’intero bacino portuale. Il risultato raggiunto rappresenta la sintesi di un prolungato lavoro tecnico-amministrativo che ha visto impegnati gli uffici municipali competenti.

Dall’amministrazione è giunto un ringraziamento esplicito rivolto al personale per l’impegno profuso e alla comunità dei diportisti per la vicinanza dimostrata durante la fase di blocco del servizio: “I fatti hanno superato le chiacchiere e da l’avvio finalmente alla stagione delle tante attese novità per l’area. Grazie a chi ci ha creduto, all’Ufficio che in questi lunghi anni ha dedicato impegno e tanto lavoro e a tutti i diportisti per la pazienza dimostrata”.

Gli utenti interessati ad usufruire delle prestazioni del carroponte e a conoscere il regolamento per le operazioni di alaggio e varo possono rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Ufficio Porto e Demanio del Comune di Sapri, deputato alla gestione delle pratiche e all’assistenza tecnica per la fruizione del servizio.