Tg InfoCilento del 22 Giugno 2023

Il Tg di InfoCilento del 20 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Agropoli, ennesima notte di paura per i continui furti in località Moio: cittadini infuriati; Capaccio, furti nelle auto e nelle abitazioni nei pressi del lungomare; Potatura indiscriminata della pineta di Palinuro, il caso arriva in Senato. Dopo Costa e Cammarano a sollevare la questione è la senatrice pentastellata Vincenza Aloisio; Casal Velino, Spiaggia libera occupata abusivamente: operazione della polizia municipale. denunciata un’imprenditrice; Carenza personale medico al “Curto”. La Cisl Vallo di Diano: “provvedimento tampone e di facciata”; Grandi successi per ASD FASANA nella ginnastica artistica.