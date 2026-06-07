Calcio

Terza categoria, Real Santa Cecilia e Atletico San Marco promosse in Seconda categoria

Si sono giocate ieri le finali play off di terza categoria dei gironi C ed E. Real Santa Cecilia e Atletico San Marco hanno staccato il pass promozione

Antonio Pagano

Si sono giocate ieri le finali play off di terza categoria dei gironi C ed E. Real Santa Cecilia e Atletico San Marco hanno staccato il pass per andare in seconda categoria.

Il Real Santa Cecilia approda in Seconda categoria dopo il pari contro la Sangiacomese

Nella sfida tra Real Santa Cecilia e Sangiacomese finisce 1 a 1, ma è la squadra di casa ad approdare in seconda categoria per via del miglior piazzamento in classifica. Ad andare in rete prima gli ospiti con Palmieri, poi il gol di Boukdir che ha portato la squadra verso la promozione.

Vittoria di misura per l’Atletico San Marco che vale la promozione

In festa anche a Licusati, frazione del comune di Camerota. I biancogialloneri si sono imposti per 1 a 0 contro il Buonabitacolo Soccer nella finale giocata sul campo di Caselle in Pittari. Decisiva, per la squadra allenata da mister Luigi Infantini, la rete realizzata da Saturno sugli sviluppi di un angolo battuto da Russo. Determinante anche il rigore parato da Di Luca.

Risultati Girone C

Real Santa Cecilia – Sangiacomese 1 – 1

Risultati Girone E

Buonabitacolo Soccer – Atletico San Marco 0 – 1

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