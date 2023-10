Tentata estorsione al titolare di autolavaggio di Capaccio Paestum: condannato 37enne

Un uomo di 37 anni, è stato condannato a 2 anni di reclusione per tentata estorsione ai danni del titolare dell’autolavaggio di Licinella. Assolto, invece, per estorsione aggravata e danneggiamento.

Il processo

Il processo, che si è svolto davanti alla Prima sezione penale del Tribunale di Salerno, è stato concluso ieri con la sentenza di primo grado. L’uomo era accusato di aver tentato di estorcere denaro al titolare dell’autolavaggio, minacciandolo di incendiare l’attività e di sparargli.

Le richieste della Procura

La Procura aveva chiesto una condanna a 7 anni di reclusione, ma i giudici hanno riconosciuto la sola tentata estorsione, senza l’aggravante mafiosa.

La Procura, invece, aveva ipotizzato che il 37enne avesse agito in concorso con esponenti della criminalità locale. L’imputato, assistito dagli avvocati Pierluigi Spadafora e Nicola Naponiello, ha sempre respinto le accuse.