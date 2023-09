Suona la campanella per molti studenti, al via l’anno scolastico 2023/24: segui il report di InfoCilento | VIDEO

Spazio Sponsor

Inizia l’anno scolastico 2023/2024. Questa mattina, 13 settembre, prima campanella per tantissimi studenti della provincia di Salerno e in particolare del territorio del Cilento, Diano e Alburni. Come concordato con la Regione Campania, i Dirigenti Scolastici di diversi istituti tra cui “Gino Rossi Vairo” di Agropoli e il Parmenide di Vallo della Lucania, hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane Giovanbattista Cutolo, per tutti GiòGiò, assassinato qualche giorno fa, iniziando le lezioni con il suono del corno.

Un modo per ricordare a tutti i ragazzi, che oggi si apprestano a “spalancare” le porte alla conoscenza, che bisogna, prima di tutto, empatizzare con i pari, condividere ed imparare ad essere felici.

Nell’edizione odierna del Tg di InfoCilento, un’ampia pagina dedicata alla riapertura degli Istituti Scolastici con immagini esclusive e interviste.