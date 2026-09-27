Attualità

Stio, bando per la gestione e la valorizzazione degli impianti sportivi

Il Comune di Stio pubblica un avviso per l'affidamento di strutture e palestre comunali nel 2027. Domande entro il 30 novembre 2026.

Di:
Antonio Pagano
Stio Municipio

L’Amministrazione comunale di Stio, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la gestione e la valorizzazione di diverse strutture e spazi comunali per l’anno 2027. L’iniziativa punta a promuovere la pratica sportiva, incrementare la fruizione dei beni pubblici e sostenere eventi a carattere sociale, culturale e ricreativo sul territorio.

Le strutture e gli spazi comunali interessati dal bando

La procedura d’interesse riguarda diversi complessi presenti sul territorio comunale e nella relativa frazione. Nello specifico, gli spazi inseriti nell’avviso sono:

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  • Campo di calcio comunale di Stio;
  • Campo di calcetto situato nella frazione Gorga;
  • Palestra comunale di Stio (utilizzabile in orario extra-scolastico);
  • Palestra comunale di Gorga.

Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 14:00 del 30 novembre 2026. È possibile inoltrare la richiesta attraverso due opzioni:

  • Inviando una PEC all’indirizzo istituzionale protocollo.comune@stio.sa;
  • Consegnando la documentazione a mano presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Stio negli orari di apertura al pubblico.

Per consultare il testo integrale dell’avviso e scaricare la modulistica necessaria è possibile accedere al sito istituzionale dell’Ente.

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