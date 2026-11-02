Stazione di Salerno: attivo il nuovo marciapiede per treni più accessibili

L’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie in Campania segna un nuovo traguardo a Salerno. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha completato una fase cruciale dei lavori di restyling e potenziamento della stazione cittadina, focalizzata sul miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei passeggeri.

Un nuovo marciapiede per facilitare l’imbarco sui treni

L’intervento principale di questo recente step di cantiere ha riguardato la riqualificazione del marciapiede a servizio dei binari 4 e 5. La struttura è stata completamente ricostruita e portata a un’altezza di 55 centimetri dal piano del ferro, adeguandosi così agli standard europei (H55). Questa specifica configurazione elimina il dislivello tra la banchina e il convoglio, rendendo decisamente più agili ed esenti da ostacoli le operazioni di salita e discesa per tutti i viaggiatori, in particolare per chi ha ridotta mobilità o viaggia con bagagli ingombranti e passeggini.

Sicurezza e percorsi tattili per l’inclusività

Accanto all’innalzamento della banchina, il piano di restyling ha posto grande attenzione all’inclusività visiva e orientativa. Sull’intera superficie dell’area interessata sono stati posati nuovi percorsi e mappe tattili previsti per le persone non vedenti e ipovedenti. Il sistema garantisce una fruizione in piena autonomia e sicurezza degli spazi di attesa e di transito verso i treni.

Il restyling delle pensiline e i prossimi passaggi

I lavori non si sono fermati alla pavimentazione dei binari. RFI ha portato a termine la prima fase di manutenzione straordinaria della pensilina sovrastante, applicando una nuova guaina di impermeabilizzazione per garantire una protezione ottimale dalle intemperie. Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà per completare le finiture sui pilastri di sostegno e per installare un sistema di illuminazione di ultima generazione a elevata efficienza energetica, volto ad aumentare la visibilità serale e la percezione di sicurezza nell’impianto.

Un investimento complessivo da 3,8 milioni di euro

Le opere attuate nello snodo salernitano richiedono un impegno finanziario totale pari a 3,8 milioni di euro. L’opera rientra nel piano nazionale coordinato da RFI per riqualificare le stazioni della rete ferroviaria italiana, trasformandole in hub di mobilità moderni, sostenibili, funzionali e privi di barriere architettoniche per i milioni di utenti che le attraversano quotidianamente.