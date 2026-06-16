Sicurezza urbana e Polizia Locale: successo a Fisciano per la prima Conferenza Interistituzionale

Questa mattina, presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria “Vito Carbone” del Campus Universitario di Fisciano, si è tenuta la giornata di formazione intitolata “Prima Conferenza interistituzionale per la Sicurezza dei cittadini – Il ruolo delle Polizie Locali”.

Sinergia tra istituzioni, Forze dell’Ordine e università

L’evento è stato organizzato dalla Questura di Salerno in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra le istituzioni e le comunità locali. L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di confronto sulle strategie condivise per promuovere la legalità, la sicurezza urbana e la prevenzione sul territorio provinciale, valorizzando la sinergia tra amministrazioni locali, Forze dell’Ordine e mondo accademico.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali delle principali autorità del territorio e dell’ateneo, tra cui il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, il Dr. Virgilio D’Antonio, il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il Prof. Francesco Fasolino, e il Presidente dell’ANCI Campania, il Dott. Francesco Morra. Il successivo dibattito è stato guidato e moderato dal Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale presso lo stesso ateneo salernitano.

I temi al centro del dibattito e gli interventi chiave

La conferenza è entrata nel vivo grazie agli interventi dei vertici della Questura di Salerno. I relatori hanno approfondito i temi cruciali della cooperazione istituzionale, delle strategie di contrasto alla criminalità e della gestione dell’ordine pubblico.

Tra i contributi chiave si segnalano quelli del Questore, Giancarlo Conticchio, della dottoressa Anna Filomena Palmisano, Vicario del Questore, della dottoressa Lorena Antonia Cicciotti, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, e del dottor Francesco Tedesco, Dirigente della Polizia Amministrativa.

Numeri e presenze: un successo per la sicurezza integrata

A testimonianza dell’alto valore formativo e del forte interesse suscitato dall’incontro, l’aula ha registrato una straordinaria affluenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle Forze dell’Ordine. Tra il folto pubblico si è notata la presenza di ben 25 Sindaci della provincia di Salerno, oltre a 31 Comandanti della Polizia Locale, accompagnati da 70 agenti dei rispettivi corpi, e 60 tra Agenti e Funzionari della Polizia di Stato. A tutti i partecipanti intervenuti verrà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione.

L’evento segna un passo importante verso un modello di sicurezza integrata e partecipata, dove la formazione accademica e l’esperienza sul campo delle Forze dell’Ordine si uniscono al servizio dei cittadini.