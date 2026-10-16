Sicignano degli Alburni, inaugurato il nuovo asilo nido in via Pagano: un’opera per famiglie e futuro

Sicignano degli Alburni arricchisce la propria rete di servizi dedicati all’infanzia e al sociale con l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale situato in via Mario Pagano. Il taglio del nastro restituisce alla cittadinanza una struttura completamente riqualificata, destinata a diventare un punto di riferimento centrale per l’accoglienza dei più piccoli e per il sostegno alle famiglie del territorio. L’intervento consente di recuperare un immobile rimasto incompiuto per decenni, trasformandolo in un polo educativo all’avanguardia dotato anche di spazi di condivisione dedicati alla collettività.

Un’opera strategica per il recupero urbano e il supporto alle famiglie

L’apertura della nuova struttura rappresenta un tassello fondamentale per il welfare locale e per il contrasto allo spopolamento dei piccoli centri interni. Il progetto di ristrutturazione e riconversione dell’edificio di via Mario Pagano ha permesso di sanare una ferita urbanistica risalente a circa cinquant’anni fa, convertendo uno spazio abbandonato in un ambiente sicuro, stimolante e funzionale.

Oltre alle sezioni didattiche e ricreative riservate ai bambini della fascia d’età 0-3 anni, l’edificio ospita aree polivalenti pensate per favorire l’aggregazione sociale e l’incontro tra i cittadini, ampliando così l’offerta di servizi socio-educativi presenti nel comune salernitano.

Le parole del sindaco Giacomo Orco

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal primo cittadino di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, che ha sottolineato il valore simbolico e programmatico dell’opera per l’intera comunità.

“Questa non è un’opera pubblica qualsiasi. Questo lavoro ha cambiato il volto del nostro paese. Ricordo ancora l’emozione di quando ottenemmo il finanziamento, uno dei primi ricevuti dalla nostra Amministrazione. Eravamo commossi al pensiero di poter finalmente trasformare un luogo che da quasi cinquant’anni aspettava una nuova storia. Lì dove una struttura pubblica incompiuta ha segnato per decenni l’immagine del centro del nostro paese, oggi sorge il nuovo Asilo Nido Comunale, un luogo dedicato ai bambini, alle famiglie e alla speranza di vedere crescere qui le nuove generazioni”, ha dichiarato il sindaco.

Il primo cittadino ha poi evidenziato l’impegno profuso lungo tutto l’iter di realizzazione: “Ho seguito questi lavori da vicino, con attenzione e partecipazione, contribuendo alle scelte che hanno portato al compimento dell’opera. Vederla oggi realizzata e condividere con voi questa inaugurazione è una soddisfazione immensa. Un ringraziamento speciale alla ditta esecutrice, che ha lavorato con serietà, responsabilità e attenzione, al direttore dei lavori, ai tecnici e agli uffici comunali. Grazie anche ai cittadini e alle attività che hanno affrontato con pazienza i disagi di questi anni. Continuiamo a lavorare ogni giorno per il nostro paese, con la convinzione che ogni investimento debba tradursi in opportunità e servizi per chi lo abita. È questo il senso più profondo di ciò che inauguriamo oggi, costruire basi solide perché restare sia una scelta possibile, perché qui si possa vivere bene, crescere una famiglia ed essere felici”.