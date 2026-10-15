Bellosguardo, nuova palestra comunale al Polo Pepe: avviso per le attività

Il Comune di Bellosguardo fa un passo significativo verso il potenziamento delle infrastrutture sportive e l’inclusione sociale grazie all’apertura della nuova palestra comunale realizzata all’interno del Polo scolastico “Attilio Pepe”. La struttura, concepita in primo luogo per rispondere alle esigenze didattiche e motorie degli studenti, sarà resa accessibile all’intera cittadinanza durante le ore extrascolastiche. L’iniziativa mira a trasformare l’impianto in un centro polifunzionale per il benessere, lo sport e la vita di comunità, offrendo opportunità concrete a residenti di ogni fascia d’età.

Un avviso pubblico per valorizzare lo sport e il benessere

Per definire un calendario integrato di iniziative sportive, motorie e ricreative, l’Amministrazione comunale ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico di tipo esplorativo. L’obiettivo primario è sollecitare la presentazione di idee e progetti gestionali in grado di incentivare la pratica dell’attività fisica e favorire la socializzazione sul territorio.

Attraverso questo provvedimento, l’ente locale intende coinvolgere in modo attivo associazioni sportive, enti del Terzo settore, operatori qualificati, istruttori e singoli cittadini. Le attività proposte dovranno coprire un ampio spettro di discipline, promuovendo uno stile di vita sano e garantendo accessibilità e partecipazione a bambini, giovani e anziani.

L’organo di governo cittadino ha chiarito lo spirito dell’iniziativa:

“Una struttura prioritariamente a servizio delle attività scolastiche che, come Amministrazione comunale, vogliamo rendere fruibile anche alla comunità, promuovendone un utilizzo ampio e continuativo negli orari extrascolastici.”

“Crediamo che gli spazi pubblici debbano essere luoghi vivi, accessibili e capaci di generare nuove opportunità. Per questo vogliamo costruire, insieme a chi vorrà contribuire, una palestra che sia anche luogo di incontro, partecipazione e comunità.”

Modalità e termini per la presentazione delle domande

I soggetti interessati a proporre quadri di attività o collaborazioni per l’utilizzo dell’impianto hanno tempo fino al 29 ottobre 2026 per inoltrare la propria manifestazione d’interesse.

La documentazione e il testo integrale dell’avviso sono consultabili online tramite il canale istituzionale dell’ente. L’invio delle candidature può avvenire secondo tre differenti modalità:

Spedizione tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.bellosguardo.sa.it ;

; Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella comune.bellosguardo@asmepec.it ;

; Consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bellosguardo.

Per eventuali richieste di chiarimento o approfondimenti tecnici sulle specifiche della struttura, gli interessati possono contattare gli uffici dell’Area Amministrativa comunale oppure utilizzare i canali di comunicazione social ufficiali dell’Amministrazione.