Alburni

Erasmus a Siviglia: l’IC Serre-Castelcivita protagonista in Spagna

Gli studenti dell'IC Serre-Castelcivita in mobilità Erasmus a Siviglia presso l'IES Hispalis. L'orgoglio e il bilancio della dirigente Dorotea Odato

Di:
Alessandra Pazzanese
Erasmus a Siviglia: l’IC Serre-Castelcivita protagonista in Spagna

Grazie all’assegnazione delle borse di mobilità nell’ambito dell’attività “Group Mobility of Pupils” del Programma Erasmus+ (Progetti di Mobilità Breve), diversi allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita hanno preso parte a un viaggio formativo in Spagna. L’istituto, beneficiario del progetto, comprende i comuni salernitani di Aquara, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella e Serre. Gli studenti sono stati ospiti della Scuola Secondaria di Primo Grado “IES Hispalis” di Siviglia dal 30 settembre al 7 ottobre.

Uno scambio culturale nel segno dell’Europa

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di scambio culturale e di formazione per gli studenti dell’istituto. L’opportunità offerta agli alunni e la qualità dell’offerta formativa erogata hanno riscontrato la piena soddisfazione della Dirigente Scolastica, Dorotea Odato.

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«Esprimo la mia più profonda soddisfazione per la mobilità Erasmus conclusasi da poco, che ha visto protagonisti quindici studenti, tra allievi e allieve, della Scuola Secondaria di Primo Grado dei Comuni dell’IC Serre-Castelcivita», ha dichiarato la Dirigente, ringraziando contestualmente le famiglie per la fiducia riposta nell’istituzione scolastica.

Le parole della Dirigente Scolastica Dorotea Odato

«Un lungo impegno organizzativo e di preparazione ha preceduto la partenza, affinché l’esperienza si svolgesse in piena serenità e sicurezza», ha aggiunto la Dirigente nel suo messaggio ufficiale. «Esprimo il mio apprezzamento agli allievi e alle allieve che hanno affrontato con maturità, serietà e consapevolezza una sfida davvero importante, e profonda gratitudine alle docenti che, con grande spirito di abnegazione e responsabilità, hanno sapientemente guidato i ragazzi».

«Si è trattato di un’opportunità formativa preziosa per abbattere barriere geografiche, culturali e linguistiche, permettendo ai ragazzi di aprirsi al mondo. Sono certa che questa esperienza rimarrà indelebile nella loro memoria e nel loro percorso culturale. La scuola guarda con entusiasmo alle prossime tappe europee ed è già al lavoro per le nuove mobilità destinate ad alunni e personale», ha concluso la Dirigente Odato.

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