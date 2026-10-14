Erasmus a Siviglia: l’IC Serre-Castelcivita protagonista in Spagna

Grazie all’assegnazione delle borse di mobilità nell’ambito dell’attività “Group Mobility of Pupils” del Programma Erasmus+ (Progetti di Mobilità Breve), diversi allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita hanno preso parte a un viaggio formativo in Spagna. L’istituto, beneficiario del progetto, comprende i comuni salernitani di Aquara, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella e Serre. Gli studenti sono stati ospiti della Scuola Secondaria di Primo Grado “IES Hispalis” di Siviglia dal 30 settembre al 7 ottobre.

Uno scambio culturale nel segno dell’Europa

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di scambio culturale e di formazione per gli studenti dell’istituto. L’opportunità offerta agli alunni e la qualità dell’offerta formativa erogata hanno riscontrato la piena soddisfazione della Dirigente Scolastica, Dorotea Odato.

«Esprimo la mia più profonda soddisfazione per la mobilità Erasmus conclusasi da poco, che ha visto protagonisti quindici studenti, tra allievi e allieve, della Scuola Secondaria di Primo Grado dei Comuni dell’IC Serre-Castelcivita», ha dichiarato la Dirigente, ringraziando contestualmente le famiglie per la fiducia riposta nell’istituzione scolastica.

Le parole della Dirigente Scolastica Dorotea Odato

«Un lungo impegno organizzativo e di preparazione ha preceduto la partenza, affinché l’esperienza si svolgesse in piena serenità e sicurezza», ha aggiunto la Dirigente nel suo messaggio ufficiale. «Esprimo il mio apprezzamento agli allievi e alle allieve che hanno affrontato con maturità, serietà e consapevolezza una sfida davvero importante, e profonda gratitudine alle docenti che, con grande spirito di abnegazione e responsabilità, hanno sapientemente guidato i ragazzi».

«Si è trattato di un’opportunità formativa preziosa per abbattere barriere geografiche, culturali e linguistiche, permettendo ai ragazzi di aprirsi al mondo. Sono certa che questa esperienza rimarrà indelebile nella loro memoria e nel loro percorso culturale. La scuola guarda con entusiasmo alle prossime tappe europee ed è già al lavoro per le nuove mobilità destinate ad alunni e personale», ha concluso la Dirigente Odato.