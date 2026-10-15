Alburni

Nasce a Castelcivita l’associazione Radici & Futuro: comunità e territorio

Ufficializzata l’associazione Radici & Futuro a Castelcivita: iniziative culturali, inclusione e valorizzazione del territorio.

Di:
Ernesto Rocco
Convento Santa Gertrude Castelcivita

Castelcivita si arricchisce di una nuova realtà associativa: “Radici & Futuro”. Il senso del progetto è racchiuso già nel suo nome: custodire la memoria storica e trasformarla in opportunità concrete per le generazioni future. L’associazione punta a valorizzare l’identità più profonda di un comune ricco di risorse storiche, paesaggistiche e culturali.

La nuova organizzazione senza scopo di lucro nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini, promuovere le tradizioni locali e creare occasioni di incontro, collaborazione e solidarietà attraverso differenti iniziative sul territorio.

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Obiettivi e finalità del progetto comunitario

Costituita ufficialmente il 5 ottobre 2026 con il successivo deposito degli atti, l’associazione ha avviato il proprio percorso organizzativo e progettuale. “Radici & Futuro” intende contribuire alla crescita della comunità mettendo al centro le persone e la riscoperta delle identità locali.

L’intento del direttivo è costruire uno spazio aperto alla partecipazione, capace di coinvolgere i cittadini di diverse fasce d’età e di favorire forme di collaborazione con le istituzioni, le altre associazioni e le varie realtà già presenti sul territorio.

Organigramma e soci fondatori

L’associazione “Radici & Futuro” è presieduta da Rosario Madaio, affiancato dal vicepresidente Lucido Costantino, dal tesoriere Raffaele Poto e dal segretario Michele Gigliello. Tra i soci fondatori figurano inoltre Fabiano Madaio, Gabriele Madaio e Nicola Vincenzo.

Iniziative culturali e programmazione per il 2027

I fini dell’associazione spaziano dalla promozione di iniziative culturali e ricreative alla riscoperta della memoria storica e delle tradizioni di Castelcivita, fino allo sviluppo di progetti d’inclusione a sostegno delle famiglie e delle persone più fragili.

Il direttivo è già al lavoro sulla programmazione per il 2027, con un calendario di eventi previsto per tutte le stagioni dell’anno. Il programma resta aperto ai contributi della cittadinanza, con i soci pronti a raccogliere idee e proposte per rendere Castelcivita un centro sempre più vivo, inclusivo e partecipativo.

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