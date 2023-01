Servizio Civile: Castellabate punta sui giovani e lancia 2 progetti per 10 volontari, ecco come presentare domanda

Il Comune di Castellabate, retto dal sindaco Marco Rizzo, sarà presente in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila dell’Associazione Iride e Opportunity Aps, con 2 progetti che rientrano nelle opportunità del Servizio Civile.

Ecco come presentare domanda

I programmi «Per i giovani ad ogni costo» e «Comunità coese e sostenibili», vedranno il coinvolgimento di 10 volontari. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, attraverso la piattaforma DOL al sito www.domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l’istanza di partecipazione attraverso pc, tablet o smartphone.

I progetti nel Comune di Castellabate, i dettagli

I progetti del Comune di Castellabate per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione sono: «Le comunità per la tutela dei Borghi», valorizzazione quindi del patrimonio artistico, storico e culturale, rivolto a 6 volontari e «In nostra compagnia» destinato a 4 volontari e servirà al fine di aiutare persone in difficoltà, adulti e terza età in condizioni di precarietà.

I requisiti

Il termine ultimo per presentare la domanda, è fissato per il 10 febbraio alle 14:00. Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana, europea o extra europea, aver compiuto 18 anni e non superato i 28 anni.

Per info è possibile consultare il sito del Comune: www.comune.castellabate.sa.it oppure telefonare all’ufficio per le politiche sociali in Via Roma, al numero 0974960147 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Per accedere al sito, è necessario essere in possesso dello SPID di livello di sicurezza 2, oppure quelle fornite dal Dipartimento per i cittadini di Paese appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia.