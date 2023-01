Servizio Civile Universale: ad Agropoli opportunità per 6 giovani, ecco come presentare domanda

Al via il bando per la selezione di sei volontari da coinvolgere nel Comune di Agropoli che offrirà un’esperienza formativa attraverso il Servizio Civile Universale.

Servizio Civile Universale: c’è il bando

È stato pubblicato, infatti dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, l’apposito bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Ecco come presentare domanda

Le candidature dovranno essere inoltrate solo attraverso la piattaforma digitale (DOL) entro e non oltre il 10 febbraio 2023, all’indirizzo politiche giovanili.gov.it nella sezione servizio civile universale.

Ricordiamo, inoltre, che per potersi candidare e quindi accedere alla piattaforma, è necessario essere in possesso dello SPID.

Cosa offre il Servizio civile e le finalità

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta anche una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

assistenza patrimonio ambientale e riqualificazione urbana patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità promozione della pace tra i popoli.

Per qualsiasi informazione la Pro Loco SviluppAgropoli resta a disposizione per qualunque chiarimento inviando una mail proloco.agropoli@gmail.com