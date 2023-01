Servizio Civile a Vallo della Lucania: opportunità per 12 giovani

Il Comune di Vallo della Lucania, offrirà un’esperienza formativa a ben 12 volontari del territorio attraverso il Servizio Civile Universale; è stato pubblicato difatti dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale l’apposito bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Ecco quali sono i progetti e le attività

Vallo è Ente di accoglienza degli aspiranti volontari tramite la Cooperativa Il Sentiero Onlus che ha riservato all’ Ente n. 12 posti per i progetti dal titolo:

“ Oro Blu “, 6 posti , Settore: “Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana”, Area di intervento: “Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti”;

"Il sentiero del sapere", 6 posti, Settore: "Patrimonio storico artistico e culturale", Area di intervento: "Cura e conservazione biblioteche".

Il termine per la presentazione delle domande

C’è tempo fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Gli aspiranti volontari troveranno gli elementi essenziali dei progetti ai quali partecipa anche il Comune di Vallo della Lucania e tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda sul sito www.cooperativailsentiero.it.