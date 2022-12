Servizio civile, opportunità per centinaia di giovani nel Cilento e Vallo di Diano

Opportunità nel servizio civile per i giovani salernitani. Grazie alla cooperativa Il Sentiero, infatti, sono disponibili 884 posti per i giovani tra i 18 e 28 anni. Molti di questi sono nell’area del Cilento e Vallo di Diano. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 14.00 del 10 febbraio 2023 per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei 28 progetti che si realizzeranno nel 2023.

Servizio civile: le novità

«Quella prevista per il Bando 2022 è una progettazione ampia e partecipata che abbiamo condiviso con oltre 50 Enti Locali dell’area sud di Salerno e diverse organizzazioni del terzo settore – commenta Laura Monaco, Responsabile dell’area Servizio Civile della Cooperativa il Sentiero – Partecipare al servizio civile universale significa mettersi alla prova in un contesto operativo “vero”, impegnandosi quotidianamente in progetti di utilità sociale e di tutela del bene comune, ma vuol dire anche approfittare di un’esperienza per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, crescere e diventare cittadini più attenti».

Le iniziative

Tante le aree di intervento delle progettualità del Bando di Servizio Civile Universale 2022, molte delle quali riguardano i servizi alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori e ai giovani in condizione di disagio sociale.

Spazio anche alla salvaguardia del patrimonio ambientale e del patrimonio artistico, con progetti volti alla tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche, alla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, alla tutela e alla valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali, alla cura e alla conservazione delle biblioteche.

I comuni

Tra i comuni dove si svolgerà il Servizio Civile ci sono Sala Consilina, Teggiano, Padula, Camerota, Sanza, Monte San Giacomo, Pertosa, Controne, Sant’Angelo a Fasanella, Roccadaspide, Castelcivita, Sicignano degli Alburni, Bellosguardo, Ottati, Piaggine, Laurino, Sacco, Postiglione, Roscigno, Altavilla Silentina, Sant’Arsenio, Polla, Montesano sulla Marcellana, Sassano, Santa Marina, Caselle in Pittari, Torre Orsaia, San Rufo, Atena Lucana, Ispani, Torraca, Sapri, San Giovanni a Piro, Sanza, Vallo della Lucania, Caggiano, Auletta, Vibonati, San Pietro al Tanagro, Buonabitacolo, Casalbuono. Ad essi si aggiungono il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, associazioni, Comunità Montane ed altri enti.

Confermati anche con il bando 2022 gli otto posti di Servizio Civile disponibili per volare in Palestina e vivere un’esperienza straordinaria svolgendo il Servizio Civile nella città di Betlemme, presso l’orfanotrofio Holy Family Children’s Home del Daughters of Charity San Vincent de Paul.