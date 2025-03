Serie D: scontro al vertice tra Gelbison e Cassino | VIDEO

La Gelbison nella 29a giornata del campionato di Serie D Girone G, ospiterà al “Valentino Giordano” il Cassino, nello scontro al vertice che potrebbe determinare la candidata principale alla promozione diretta tra i professionisti.

Le probabili formazioni

I cilentani arrivano al big match con un vantaggio di due punti e dopo l’ottima prestazione sul campo del Monterotondo; mister Giampà dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione e come sempre opterà per il 3-4-1-2, in porta Colella, linea difensiva ormai consolidata con Casella, Gigliotti e Viscomi, sugli esterni Coscia da una parte e Sognog dall’altra, a centrocampo Salzano e Pitarresi, mentre in avanti Kosovan dovrebbe agire alle spalle di Croce e Prado.

La formazione dei rossoblù potrebbe subire delle variazioni, i dubbi riguardano l’impiego di Dambros dal primo minuto in avanti, mentre a centrocampo potrebbe essere impiegato Manzo al posto di Pitarresi. Per la giornata di domenica, la Gelbison ha indetto la giornata rossoblù per riempire il “Giordano” in vista di una sfida che potrebbe essere decisiva per il prosieguo della stagione.

L’avversaria

Il Cassino arriva alla sfida con la Gelbison, dopo aver superato l’Atletico Uri nei minuti finali. La squadra di Mister Carcione ha disputato una stagione sempre ai vertici della classifica, puntando sulla compattezza del proprio reparto difensivo ( miglior difesa con solamente 18 reti subite), ma capace anche di essere molto cinica in avanti.

Il giocatore più rappresentativo è Abreu, attaccante classe 98’ con all’attivo 15 reti in questa stagione.

Sarà una sfida con molti duelli in campo e con due squadre che faranno di tutto per portare l’intera posta in palio a casa. La Gelbison spinta dal fattore casa cercherà di imporre subito il predominio del gioco, sfruttando i suoi calciatori di maggiore esperienza; d’altro canto il Cassino proverà a restare compatta e sfruttare le occasioni che gli capiteranno. All’andata il match terminò 0-0, vedremo se la partita di ritorno avrà un epilogo diverso.