Serie D: La Gelbison travolge a domicilio il Real Monterotondo

Una doppietta di Prado e un goal di Dambros regalano il successo alla Gelbison che consolida il primo posto in classifica.

La gara

Nella prima frazione la Gelbison parte subito forte alla ricerca del vantaggio, ci provano dalla distanza sia Pitarresi che Salzano, ma in entrambe le circostanze le conclusioni terminano di poco a lato.

Il Monterotondo si difende in blocco basso per evitare di dare profondità alla Gelbison.

I Cilentani continuano a mantenere il dominio del gioco provando a sfondare sulle fasce con Coscia e Sognog; su una delle loro discese arriva il cross per il colpo di testa di Croce che mette il pallone di poco alto. La prima frazione si conclude con il risultato di 0-0.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia con la Gelbison che continua ad attaccare. Dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa il Monterotondo rimane in dieci, per un brutto fallo di Muti su Coscia.

La Gelbison al 67’ trova il vantaggio con Prado che sfrutta una corta respinta del portiere avversario sul tiro dalla distanza di Salzano e deposita in rete la sfera.

I rossoblu continuano a spingere sull’acceleratore e pochi minuti dopo il Real Monterotondo resta addirittura in nove uomini per l’espulsione di Silvestrini, per un fallo da ultimo uomo su Kosovan lanciato a rete; dopo la doppia superiorità numerica la Gelbison mantiene il possesso alla ricerca dello spazio giusto per raddoppiare e l’occasione arriva al 90’ quando Prado, con una grande azione personale, supera l’estremo difensore avversario con un pallonetto mettendo a segno lo 0-2.

Negli ultimi minuti di gara c’è gloria anche per Dambros che sigla la rete del definitivo 0-3.

Termina così l’incontro con la Gelbison che supera il Real Monterotondo per 0-3, consolidando il primato in classifica.