Serie D, Gelbison e Ebolitana cercano i 3 punti nella 9ª giornata

Gelbison ed Ebolitana si preparano a scendere di nuovo in campo per la nona giornata del campionato di Serie D. Un turno delicato per entrambe le compagini campane, chiamate a confermare i segnali di ripresa o a riscattare i recenti passaggi a vuoto.

Gelbison alla prova Costa Orientale Sarda: caccia alla continuità

Un’altra avversaria sarda si incrocia sul cammino dei rossoblù. La Gelbison sarà infatti impegnata nella trasferta contro la Costa Orientale Sarda, sfida che arriva all’indomani dei tre punti conquistati nello scorso turno contro l’Ossese. Quella vittoria ha segnato il primo successo dell’era Infantino coincide con il ritorno allo stadio cittadino “Giovanni Morra”.

I padroni di casa sardi sono invece reduci dalla sconfitta esterna subita contro il Trastevere. Il rullino di marcia della formazione isolana conta finora sei punti complessivi: nelle ultime cinque uscite sono arrivati soltanto tre punti, frutto dei pareggi con Albalonga, Unipomezia e Afragolese, accompagnati dalle due sconfitte contro Sassari Latte Dolce e Trastevere. Il fischio d’inizio del match è fissato per domani, 25 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio “Mario Todde” di Bari Sardo.

Ebolitana contro il Gravina: riscatto su campo neutro

Nel girone H, l’Ebolitana guidata da mister Pezzella punta a ritrovare la vittoria dopo la battuta d’arresto nel derby campano perso contro la Palmese sul terreno di Pomigliano d’Arco. I biancazzurri si troveranno di fronte il Gravina, formazione attualmente al settimo posto in classifica a quota 13 punti e reduce dal pareggio casalingo contro il Francavilla.

Il recente rendimento dei pugliesi recita sei punti raccolti nelle ultime cinque gare, frutto della vittoria sulla Virtus Francavilla, della sconfitta contro il Real Aversa e dei tre pareggi maturati contro Real Forio, Nardò e Francavilla. L’incontro prenderà il via domani, 25 ottobre, alle ore 14:30. Gli eburini disputeranno la partita in casa ma lontano dal tradizionale terreno dello stadio “Dirceu” di Eboli: la gara si giocherà infatti allo stadio “G. Troisi” di Giffoni Valle Piana.