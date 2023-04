“Se lo sai… Rispondi!”, oggi la semifinale ad Agropoli

Ci siamo! Siamo giunti alla semifinale di un percorso ricco di emozione capace di coinvolgere, dal primo all’ultimo, tutti insieme gli allievi delle classi terze degli Istituti del territorio.

Ogni scuola ha creato un’ atmosfera, ha messo a nostra disposizione un referente, uno spazio più o meno ampio, ogni scuola ci ha accolti come meglio ha potuto e noi di InfoCilento siamo grati a tutti i Dirigenti che quotidianamente hanno il timone di queste meravigliose navi, impegnate a navigare verso il futuro.

La gara

Ragazzi e ragazze nel pieno dell’adolescenza che gioiscono o fremono o si compattano intorno al proprio capitano per una risposta giusta, un giro di ruota, un inghippo, un jolly, un mimo e tanto tanto altro ancora.

Tutto questo è stato un “gioco da ragazzi” dove l’obiettivo è stato “premiare l’eccellenza” non solo in termini di preparazione scolastica ma anche per il comportamento, la tempra e il senso di squadra e la capacità di autocontrollo.

Hanno partecipato:

6 Istituti Comprensivi

15 plessi scolastici

40 classi terze

800 alunni

L’evento di oggi ad Agropoli

Oggi, al cineteatro De Filippo con l’attesissima Semifinale si confronteranno:

le terze classi qualificate di:

Agropoli IC “Gino Rossi Vairo”

Roccadaspide IC “Dante Alighieri”

Albanella “IC Albanella”

Vallo della Lucania IC “Vallo Novi Velia”

Aquara IC “Serre-Castelcivita”

Capaccio IC Capaccio capoluogo “Costabile Carducci”.

L’appuntamento è alle ore 18 (ingresso libero). La finalissima, invece, si terrà il prossimo 17 aprile presso il teatro dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum. Per l’occasione saranno presenti importanti ospiti. L’evento sarà dedicato a Ludovica Parente, la bambina di 8 anni di Albanella scomparsa dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Non ci resta che augurare a tutti un’ottima gara ma soprattutto un alto livello di divertimento in coerenza con lo spirito che ha guidato e sempre guiderà “Se lo sai.. Rispondi!”