Scossa di terremoto di magnitudo 4.5. Epicentro nel Cilento

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è registrata questa notte lungo la costa del Cilento. Il sisma è stato segnalato dall’Istituto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all’1:28 con epicentro il comune di Montecorice.

Terremoto nel Cilento, nessun danno

Per fortuna, nonostante l’entità della scossa, non si sono registrati danni a persone o cose ed anche la percezione del sisma è stata limitata vista la profondità del rilevamento, oltre 319 chilometri.

Resta l’apprensione considerato che era da tempo che nel Cilento costiero non si segnalavano scosse di terremoto di questa entità e sopratutto negli ultimi tempi tali fenomeni era concentrati sopratutto nelle aree più interne della provincia o nel mare del Golfo di Policastro.