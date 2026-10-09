Scontro tra furgone e auto a Pontecagnano: tre feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi sul cavalcavia di via Picentino, a Pontecagnano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autofurgone e un’autovettura. Il bilancio complessivo è di tre persone ferite, tra cui una in condizioni più serie.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, allertati dagli operatori del 118, per estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere del furgone a causa della violenza dell’impatto.

Tre feriti trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno

Il ferito più grave ha riportato un politrauma, mentre le altre due persone coinvolte hanno riportato lesioni di minore entità. I tre feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasportati all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno tramite due ambulanze della Pubblica Assistenza Vopi.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della locale compagnia, i quali hanno avviato i rilievi peritali e gli accertamenti normativi finalizzati a ricostruire la dinamica esatta dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.