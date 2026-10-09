Cronaca

Scontro tra furgone e auto a Pontecagnano: tre feriti, uno è grave

Incidente sul cavalcavia di via Picentino a Pontecagnano: tre feriti, uno incastrato nel furgone. Intervengono Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

Di:
Antonio Elia
Scontro tra furgone e auto a Pontecagnano: tre feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi sul cavalcavia di via Picentino, a Pontecagnano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autofurgone e un’autovettura. Il bilancio complessivo è di tre persone ferite, tra cui una in condizioni più serie.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, allertati dagli operatori del 118, per estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere del furgone a causa della violenza dell’impatto.

Leggi anche:

Scontro tra ambulanza e auto sulla strada Pioppi-Acciaroli: ferita una donna
Incidente sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli: tre feriti lievi
Sassano: incidente sul lavoro nell’avellinese, muore 56enne

Tre feriti trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno

Il ferito più grave ha riportato un politrauma, mentre le altre due persone coinvolte hanno riportato lesioni di minore entità. I tre feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasportati all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno tramite due ambulanze della Pubblica Assistenza Vopi.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della locale compagnia, i quali hanno avviato i rilievi peritali e gli accertamenti normativi finalizzati a ricostruire la dinamica esatta dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.