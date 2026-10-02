Sassi dal Belvedere a Montecorvino Rovella: tolleranza zero del Comune

Il Comune di Montecorvino Rovella, ha avviato una stretta sui controlli nell’area del Belvedere di via Cavour a seguito di una serie di segnalazioni relative al lancio di sassi. Il fenomeno, che ha visto protagonisti ignoti intenti a gettare pietre verso il basso, sta mettendo a serio rischio l’incolumità pubblica di residenti, automobilisti e passanti che frequentano o transitano nella zona panoramica.

Controlli serrati e monitoraggio costante con le Forze dell’Ordine

Per arginare immediatamente il fenomeno ed evitare conseguenze drammatiche, l’amministrazione comunale si è mossa tempestivamente. Su impulso diretto del sindaco Martino D’Onofrio e dell’assessora delegata Milena Salvatore, il comando di Polizia Locale ha intensificato i pattugliamenti in sinergia con le Forze dell’Ordine. L’obiettivo primario è individuare i responsabili attraverso monitoraggi costanti del sito e risalire ai soggetti coinvolti nei gesti vandalici.

I rappresentanti dell’amministrazione hanno ribadito con forza la linea dura scelta per fronteggiare l’emergenza:

“La nostra linea è di tolleranza zero. Chiunque metta in pericolo la sicurezza della comunità sarà identificato e sanzionato”

Il valore della cittadinanza attiva e l’appello alle famiglie del territorio

Le autorità locali hanno voluto esprimere un ringraziamento pubblico a chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, recandosi di persona a denunciare gli episodi alle autorità competenti. Un comportamento che testimonia un elevato senso civico e che rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della legalità urbana.

Contestualmente, il Comune ha voluto lanciare un richiamo formale rivolto al mondo della genitorialità e all’ambito educativo: