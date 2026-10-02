Maxi sequestro di droga e armi nel salernitano

I Carabinieri della Stazione di Montecorvino Rovella hanno arrestato un giovane di ventisei anni del posto con le gravi accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di armi clandestine e fabbricazione o detenzione di materiale esplodente. L’operazione è scattata nel pomeriggio del primo ottobre, quando i militari hanno intercettato il sospetto mentre rincasava a piedi, notando un comportamento elusivo che ha fatto immediata scattare la perquisizione personale e domiciliare.

Dettagli del blitz e quantitativi rinvenuti

L’ispezione condotta all’interno dell’abitazione e nelle immediate vicinanze ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di droga pronto per la distribuzione sul mercato illecito. In particolare, gli investigatori hanno sequestrato circa ventitré chili di hashish e quattro chili e mezzo di cocaina, suddivisi in panetti ancora sigillati. Oltre alle sostanze stupefacenti principali, sono stati trovati mezzo grammo di marijuana e circa seicentocinquanta grammi di mannite, una sostanza comunemente utilizzata per il taglio della droga. L’attrezzatura per il confezionamento comprendeva tre bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto, a conferma di un’attività logistica ben strutturata.

Armi clandestine e ordigni ad alto potenziale

Il bilancio dell’operazione si è aggravato ulteriormente con il ritrovamento di un vero e proprio arsenale nascosto nella disponibilità del ventiseienne. I carabinieri hanno sequestrato una carabina semiautomatica completa di due caricatori, cinque pistole di cui due con matricola abrasa, tre revolver di vario calibro, un silenziatore e munizionamento di differenti tipologie. Particolare apprensione ha destato la presenza di tre ordigni esplosivi artigianali ad elevata potenzialità offensiva. La pericolosità dei manufatti ha reso indispensabile l’intervento urgente degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alla neutralizzazione degli esplosivi.