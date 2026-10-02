Cronaca

Salerno, spaccio di droga: arrestato 39enne con dosi di cocaina e crack

Salerno, i Carabinieri arrestano un 39enne per spaccio di stupefacenti: sequestrati 17 grammi tra crack e cocaina in 47 involucri e denaro contante.

Di:
Ernesto Rocco
Salerno, spaccio di droga: arrestato 39enne con dosi di cocaina e crack

Operazione antidroga dei Carabinieri nel capoluogo. Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 2026, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni del posto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 

L’intervento rientra nei controlli intensificati disposti sul territorio per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti nei quartieri urbani.

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L’intervento dei Carabinieri e la perquisizione

L’operazione è scattata a seguito di mirati accertamenti condotti dai Carabinieri. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare eseguita d’iniziativa, i militari dell’Arma hanno sorpreso il trentanovenne in possesso di quantitativi di droga già confezionati e pronti per la commercializzazione al dettaglio.  

Complessivamente, l’attività di controllo ha permesso di sequestrare circa 17 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 47 involucri contenenti dosi di crack e cocaina.  

Sequestrato denaro contante e scattano le misure

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 330 euro. Per gli inquirenti, il denaro rappresenta il verosimile provento dell’attività illecita di spaccio.  

L’uomo è stato bloccato e dichiarato in arresto in flagranza di reato. Le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria proseguono per accertare eventuali complicità e ricostruire i canali di Approvvigionamento della piazza di spaccio cittadina. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con il nulla osta del Procuratore della Repubblica Vicario Rocco Alfano.  

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