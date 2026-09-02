Cronaca

Montecorvino Rovella, giovane scomparsa ritrovata sana e salva: decisiva la sinergia tra forze dell’ordine e volontari

Si concludono con successo le ricerche della ragazza scomparsa. Ritrovata in poche ore grazie all'intervento coordinato di Carabinieri, Polizia Municipale e associazioni.

Di: Ernesto Rocco
Montecorvino Rovella, giovane scomparsa ritrovata sana e salva: decisiva la sinergia tra forze dell’ordine e volontari

Una vasta operazione di ricerca si è conclusa con successo e in tempi record, portando al ritrovamento di una giovane donna di cui si erano perse le tracce. È successo a Montecorvino Rovella. La ragazza, apparsa in buone condizioni fisiche, è stata rintracciata e immediatamente affidata al personale sanitario per gli accertamenti di rito e il supporto necessario. L’allarme, scattato tempestivamente, ha permesso di attivare una macchina dei soccorsi ben strutturata che ha setacciato capillarmente il territorio e le aree adiacenti.

L’organizzazione dei soccorsi e il coordinamento sul campo

Le attività di perlustrazione sono state avviate a pochi minuti dalla segnalazione della scomparsa, garantendo una risposta immediata ed efficace. La regia delle operazioni è stata affidata al Maresciallo Capo Francesco Grimaldi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Montecorvino Rovella, che ha diretto le strategie di ricerca integrando le diverse forze scese in campo.

Il dispositivo di emergenza ha visto la convergenza di numerose realtà istituzionali e associative locali. Hanno preso parte attiva alle perlustrazioni:

  • La Polizia Municipale, sotto la guida del comandante Graziano Lamanna;
  • I Carabinieri Forestali e il Nucleo Operativo Ecologico, preziosi per l’ispezione delle zone rurali e periferiche;
  • I volontari dell’Associazione Athena e del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La perfetta sincronizzazione tra le forze di polizia e i nuclei di volontariato ha consentito di coprire in modo omogeneo sia il centro urbano sia i settori limitrofi, portando al rapido rintracciamento della giovane.

Le reazioni delle istituzioni locali

L’esito positivo della vicenda ha suscitato sollievo in tutta la comunità. L’amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine verso tutti gli operatori e i volontari coinvolti nell’intervento, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nelle situazioni di emergenza.

«Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell’ordine, uffici comunali e volontariato», hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, e l’assessora alla Sicurezza, Milena Salvatore. «È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano. Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia».

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.