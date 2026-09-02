Montecorvino Rovella, giovane scomparsa ritrovata sana e salva: decisiva la sinergia tra forze dell’ordine e volontari

Una vasta operazione di ricerca si è conclusa con successo e in tempi record, portando al ritrovamento di una giovane donna di cui si erano perse le tracce. È successo a Montecorvino Rovella. La ragazza, apparsa in buone condizioni fisiche, è stata rintracciata e immediatamente affidata al personale sanitario per gli accertamenti di rito e il supporto necessario. L’allarme, scattato tempestivamente, ha permesso di attivare una macchina dei soccorsi ben strutturata che ha setacciato capillarmente il territorio e le aree adiacenti.

L’organizzazione dei soccorsi e il coordinamento sul campo

Le attività di perlustrazione sono state avviate a pochi minuti dalla segnalazione della scomparsa, garantendo una risposta immediata ed efficace. La regia delle operazioni è stata affidata al Maresciallo Capo Francesco Grimaldi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Montecorvino Rovella, che ha diretto le strategie di ricerca integrando le diverse forze scese in campo.

Il dispositivo di emergenza ha visto la convergenza di numerose realtà istituzionali e associative locali. Hanno preso parte attiva alle perlustrazioni:

La Polizia Municipale , sotto la guida del comandante Graziano Lamanna;

, sotto la guida del comandante Graziano Lamanna; I Carabinieri Forestali e il Nucleo Operativo Ecologico , preziosi per l’ispezione delle zone rurali e periferiche;

e il , preziosi per l’ispezione delle zone rurali e periferiche; I volontari dell’Associazione Athena e del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La perfetta sincronizzazione tra le forze di polizia e i nuclei di volontariato ha consentito di coprire in modo omogeneo sia il centro urbano sia i settori limitrofi, portando al rapido rintracciamento della giovane.

Le reazioni delle istituzioni locali

L’esito positivo della vicenda ha suscitato sollievo in tutta la comunità. L’amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine verso tutti gli operatori e i volontari coinvolti nell’intervento, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nelle situazioni di emergenza.

«Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell’ordine, uffici comunali e volontariato», hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, e l’assessora alla Sicurezza, Milena Salvatore. «È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano. Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia».