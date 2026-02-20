Sapri, scarsa illuminazione sulla statale SS18 antistante l’accesso del PO: la denuncia di CittadinanzAttiva

L’associazione CittadinanzAttiva ha sollevato la questione della sicurezza pubblica a Sapri, in particolare per il tratto della Statale 18 immediatamente adiacente all’ingresso dell’Ospedale dell’Immacolata. In una nota firmata dal coordinatore Vincenzo Lovisi, l’organizzazione denuncia una situazione di grave pericolo dovuta alla scarsa illuminazione notturna, che mette a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Una situazione di pericolo concreto

Secondo quanto riportato dal documento, l’area antistante il presidio ospedaliero è stata teatro di investimenti di pedoni. Le segnalazioni e le proteste dei cittadini si sono intensificate, sottolineando come la visibilità ridotta, specialmente durante i mesi invernali, renda l’attraversamento della strada un’operazione ad alto rischio. Molti incidenti sarebbero stati evitati solo per pura casualità, aggravando il senso di insicurezza per chi deve accedere alla struttura sanitaria nelle ore più buie.

Richiesta di intervento alle autorità

CittadinanzAttiva ha indirizzato l’appello a una pluralità di enti responsabili, tra cui l’ANAS Campania, l’amministrazione comunale di Sapri guidata dal sindaco Antonio Gentile, e i vertici tecnici e amministrativi del P.O. di Sapri. La richiesta è chiara e immediata: più illuminazione e maggior sicurezza per gli attraversamenti pedonali.

L’associazione attende ora un riscontro concreto dalle istituzioni interpellate