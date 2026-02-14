Sapri, Piano di Zona S9: approvato il bilancio sociale dei servizi erogati nel 2025

È stato approvato dal Piano di Zona ambito S9 il Bilancio sociale di tutte le attività realizzate nel 2025. Numerosi i progetti messi in campo concretamente dal Piano S9 in tutti gli ambiti di propria competenza, al fine di garantire un supporto e un sostegno concreto ai più bisognoso, alle famiglie, ai fragili, alle vittime di violenza, ai bambini e agli anziani.

La dichiarazione della coordinatrice Gianfranca Di Luca

“Il bilancio sociale dell’ambito S9 non è un atto amministrativo ma è il risultato di scelte quotidiane che riguardano la vita delle persone e degli utenti – ha affermato la coordinatrice dell’ambito S9 Gianfranca Di Luca – Non si tratra di un semplice foglio di carta. Tutto questo rappresenta una comunità che ha deciso di non lasciare indietro nessuno e di intervenire su tutti i fronti e su i progetti che il piano di zona mettere in campi e può offrire in termini di servizi.

Dietro queste pagine non ci sono numeri ma volti: degli anziani, dei minori, delle famiglie in difficoltà, delle vittime di violenzaza”.

La soddisfazione del sindaco

Tanta la soddisfazione anche del Sindaco del comune di Sapri Antonio Gentile, capofila del Piano S9. “È un bilancio che ogni anno riusciamo ad approvare, trasformando in temini di servizi i numeri – ha dichiarato il primo cittadino Gentile – È un Piano di Zona estremamente importante con un bacino di utenza di circa 40mila abitanti che riesce a servire oltre 1000 utenti con 344 operatori.

Abbiamo investito molto in termini di casa sull’annualità del 2025 con circa 4,5 milioni di euro. Si tratta di numeri importanti a supporto del sociale, con oltre 30 servizi erogati e la stabilizzazione di 12 unità lavorative. Una realtà importante che viene considerata a livello regionale come punto di riferimento.

Noi ne siamo onorati: il comune di Sapri come capofila e tutti gli altri comuni che lo compongono. Con le nostre linee guida cerchiamo di rimuovere il gap che può esserci tra i cittadini, come ci insegna la nostra Costituzione”.