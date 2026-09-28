Sapri, parto d’urgenza riuscito all’ospedale Immacolata: “Il Punto nascita è fondamentale”

Il reparto di Ostetricia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri si conferma un presidio sanitario di fondamentale importanza per le partorienti del Golfo di Policastro. A testimoniare in modo tangibile la necessità del mantenimento attivo della struttura è stato, nei giorni scorsi, un intervento d’urgenza particolarmente complesso portato a termine con successo dall’équipe medica dell’ospedale salernitano.

Il caso clinico: parto podalico d’urgenza su paziente ad alto rischio

Una gestante del territorio, già seguita dal personale della struttura, aveva evidenziato una grave minaccia di parto prematuro che ne aveva disposto il trasferimento protetto presso l’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Dopo alcuni giorni di ricovero e accertamenti, ritenuto rientrato l’allarme immediato, la donna era stata dimessa.

Tuttavia, nella stessa giornata il quadro clinico si è repentinamente complicato: il ripresentarsi dei dolori addominali e la rapida progressione del travaglio hanno costretto la donna a raggiungere d’urgenza il nosocomio di Sapri, dove i medici sono intervenuti immediatamente per espletare un complicato parto podalico.

La testimonianza del ginecologo Bruno Torsiello: “I numeri rispondono ai bisogni veri”

Sull’episodio è intervenuto il ginecologo Bruno Torsiello, sottolineando il valore strategico della presenza del presidio per le aree interne e disagiate:

“Lo scorso giovedì abbiamo espletato un parto podalico ad una paziente del territorio da noi seguita. La donna aveva presentato una minaccia di parto prematuro motivo per il quale era stata trasferita all’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno. Nella giornata di giovedì la partoriente era stata dimessa dopo qualche giorno di ricovero, in quanto ritenuta fuori pericolo. Ma nella stessa serata i dolori si sono ripresentati e la gestante è arrivata in ospedale già in travaglio: il parto è stato espletato molto velocemente. Questo dimostra per l’ennesima volta la necessità della presenza di un Punto nascita anche nelle zone disagiate quale quella di Sapri che, nel caso specifico, ha potuto accogliere la partoriente e fare in modo che tutto andasse per il meglio.”

L’assistenza sul territorio e il Corso di Accompagnamento alla Nascita

Il medico ha evidenziato come la presenza dell’Ostetricia a Sapri rappresenti un diritto imprescindibile per le donne del comprensorio: