Pizza Maxima 2026: a Roma brillano le eccellenze salernitane

La guida Pizza Maxima 2026, presentata nella cornice romana di Spazio Novecento, ha svelato i verdetti dell’edizione di quest’anno, valutata da una giuria di 200 giornalisti italiani del settore food che hanno votato 150 insegne in tutta Italia.

Il podio e i riconoscimenti d’eccellenza

Il gradino più alto del podio si tinge nuovamente d’azzurro con Pepe in Grani a Caiazzo, che conferma il titolo di Migliore Pizzeria in Italia. Al secondo posto troviamo Pier Daniele Seu con Seu Pizza a Roma, eletto anche Pizzaiolo dell’Anno 2026. Chiude il podio al terzo posto Diego Vitagliano con la sua pizzeria di Bagnoli a Napoli, premiato inoltre per la Migliore Carta delle Pizze.

La Top Five prosegue con Francesco Martucci (Masanielli di Caserta) al quarto posto e Francesco Capece (Confine di Milano) al quinto, confermato migliore Pizzaiolo Under 35 e Migliore Pizzeria della Lombardia. Tra i premi speciali spicca l’exploit di Roberto Davanzo con Bob Alchimia a Spicchi a Montepaone, decimo in classifica e premiato per la Migliore Pizza Contemporanea e il Servizio di Sala.

La Top Ten di Pizza Maxima 2026

1. Pepe In Grani – Caiazzo (CE), Campania

2. Seu Pizza – Roma, Lazio

3. 10 Diego Vitagliano – Napoli, Campania

4. I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Campania

5. Confine Pizza & Cantina – Milano, Lombardia

6. Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

7. I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta, Campania

8. 50 Kalò – Napoli, Campania

9. 180 G – Roma, Lazio

10. Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (CZ), Calabria

Il trionfo delle pizzerie salernitane

La provincia di Salerno si distingue con ben cinque insegne nella Top 100 della guida, confermando la straordinaria vivacità gastronomica del territorio tra Cilento e Picentini:

I Borboni – Pontecagnano (SA)

L’ammaccata – Casal Velino (SA), che conquista anche il prestigioso premio come miglior pizza tradizionale

Le Grotticelle – Caggiano (SA)

Diè Gustibus – Giffoni Sei Casali (SA)

Diecinoni – Agropoli (SA)

La classifica completa delinea una mappa d’eccellenza che valorizza la ricerca, gli impasti di qualità e le tradizioni regionali in tutto il Paese.