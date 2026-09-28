Atletico Agropoli, Mister Cianfrone analizza l’esordio: “Gruppo forte e progetto giovani per crescere”

Ha preso ufficialmente il via il campionato di Prima Categoria. Tra le formazioni protagoniste di questa stagione figura l’Atletico Agropoli, che dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Real Carilla, ha collezionato un pareggio esterno sul campo del Faraone nella prima giornata del torneo.

Questa mattina, all’interno della rubrica Terzo Tempo – lo spazio di InfoCilento dedicato al calcio dilettantistico e alle realtà sportive del territorio – è intervenuto l’allenatore Giuseppe Cianfrone per commentare il debutto stagionale e illustrare le linee guida del progetto societario.

L’analisi del primo turno: “Nessuna falsa partenza, serva da lezione”

Interpellato sul pareggio ottenuto nella sfida d’esordio contro il Faraone, il tecnico ha smorzato i toni critici, sottolineando gli aspetti su cui lavorare:

“Non definiamola una falsa partenza. Purtroppo c’è stato un infortunio in occasione del gol della squadra avversaria, ma questo episodio deve servirci per il futuro. Dobbiamo capire che ogni partita va giocata per tutti i 90 minuti, senza commettere l’errore di considerarla chiusa solo per essere passati in vantaggio.”

Obiettivi di stagione: “La società ha investito, daremo il massimo”

Mister Cianfrone si è poi espresso sulla composizione della rosa e sulle ambizioni della squadra nel girone di appartenenza:

“La società ha fatto investimenti importanti con l’obiettivo di allestire un gruppo competitivo. Il traguardo principale resta quello di arrivare più in alto possibile e migliorare il piazzamento dello scorso anno. La speranza è ovviamente quella di vincere il campionato, anche se non sarà semplice: ci sono altre compagini molto ben attrezzate. Noi, in ogni caso, daremo il massimo per raggiungere il miglior risultato possibile.”

Il settore giovanile al centro del progetto dell’Atletico Agropoli

Oltre ai risultati della prima squadra, l’Atletico Agropoli punta con decisione sulla valorizzazione dei talenti locali. Un percorso di crescita integrato, come spiegato dallo stesso allenatore: