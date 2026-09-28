Roccadaspide inaugura il Monumento ai Caduti di Nassiriya: una giornata di memoria

Una giornata solenne e carica di significato per la Città di Roccadaspide, che sabato 26 settembre ha inaugurato, nell’area antistante la Caserma dei Carabinieri, il nuovo Monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, nel ricordo delle vittime dell’attentato del 12 novembre 2003. La cerimonia ha riunito autorità civili, religiose e militari, rappresentanti delle Forze Armate e delle associazioni, cittadini e ospiti, in un intenso momento di memoria e raccoglimento.

Il momento solenne dello svelamento dell’opera

Il momento centrale della manifestazione è stato lo svelamento del monumento ai caduti, affidato al Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Andrea Corinaldesi, e al Maggiore Generale dell’Esercito Italiano e medico legale, Luigi Lista. L’opera, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, intende ricordare e promuovere i valori fondamentali della Memoria, della Libertà, della Solidarietà e della Pace.

Le autorità civili, militari e religiose presenti

Alla cerimonia hanno preso parte numerose personalità delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine. Tra i presenti, i carabinieri e i comandanti delle stazioni locali insieme al Capitano della Compagnia di Agropoli, Guido Decugis, e al Comandante della Stazione Carabinieri di Roccadaspide, Luogotenente Domenico Castiello.

Nutrita anche la rappresentanza degli enti territoriali, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, del Presidente delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, e di diversi sindaci e amministratori locali. Per la componente religiosa sono intervenuti i parroci Don Gianluca Cariello, Don Luigi Quaglia e Don Cosimo Cerullo.

Tra gli alti ufficiali e i rappresentanti delle associazioni figuravano:

Il Comandante del Distaccamento del 4° Reggimento Carri di Persano, Tenente Colonnello Raffaele Coraggio, con il Sergente Maggiore Aiutante Angelo De Rosa;

Il Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tenente Colonnello Marcello Russo, con il Comandante del Nucleo di Roccadaspide, Maresciallo Capo Massimo Giuliani;

Le sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Salerno, Roccadaspide e Castel San Lorenzo, unitamente al Commendatore Gennaro Cavallo.

Gli interventi istituzionali si sono conclusi con il contributo del Dott. Vincenzo Rubano, giornalista, già inviato di guerra e Presidente del Premio Internazionale Nassiriya.

Musica e cultura: dalla Fanfara dei Carabinieri al concerto serale

A solennizzare l’evento è stata la presenza della Fanfara del 10° Reggimento dell’Arma dei Carabinieri “Campania” Napoli, diretta dal Luogotenente in Carica Speciale Maestro Luca Berardo. Le celebrazioni si sono poi concluse in serata in Piazza XX Settembre con un momento culturale di altissimo profilo, caratterizzato dall’esibizione straordinaria del violino del Cavaliere Daniele Gibboni.