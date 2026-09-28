Montecorice: inaugurato il museo all’aperto del Carnevale di Cosentini

Sabato 26 settembre, nella piazza di Cosentini di Montecorice, si è svolta la presentazione dell’ampliamento del museo all’aperto intitolato “Màschkari e suoni pe sta via, in allegria co sta bella compagnia”. Il progetto, curato dall’associazione Euphória con il supporto e il patrocinio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, punta a valorizzare il Carnevale cosentinese, inserito dal 2023 nel catalogo IPIC del patrimonio immateriale della Campania. L’obiettivo è rendere questa storica tradizione fruibile tutto l’anno grazie a un itinerario che unisce elementi materiali e digitali, fondendo l’arte popolare con le nuove tecnologie.

Arte e tecnologia tra i vicoli del borgo

Il museo si sviluppa in forma diffusa lungo l’intero abitato, ripercorrendo il tragitto che la maschkarata compie tradizionalmente l’ultima domenica di Carnevale e il martedì grasso. Lungo i vicoli del paese i visitatori possono ammirare ventuno tavole dipinte in maiolica, realizzate da Matria ceramiche. Quattordici di queste opere sono dotate di codici QR che permettono di proseguire la visita in modalità virtuale attraverso video, voci e immagini d’archivio. Nelle due piazze principali di Cosentini, piazza Assunta e l’area di via Scipione Landulfo, sono stati inoltre installati grandi pannelli in ceramica che raffigurano la mappa completa dell’itinerario.

Interventi e focus sull’accessibilità

La serata inaugurale ha preso il via con la benedizione delle ceramiche impartita dal parroco don Giovanni Cairone, registrando una significativa partecipazione di pubblico e di rappresentanti di diverse realtà associative del territorio. Nel corso degli interventi, Osvaldo Marrocco, direttore del museo vivo della Maschkarata di San Mauro Cilento, ha posto l’accento sull’originalità del percorso e sulla coesione della comunità. Massimiliano Caruso, presidente della Pro Loco di Aquara, ha evidenziato l’attenzione dedicata all’accessibilità attraverso l’ideazione del codice QR per il viaggio alternativo, pensato per consentire anche alle persone con difficoltà motorie di esplorare virtualmente l’itinerario. Mariagrazia Marino, dell’associazione Cenacolo Eleatico, ha infine ribadito l’importanza della cooperazione tra piccole realtà locali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale.

Informazioni pratiche per i visitatori

Il museo all’aperto di Cosentini è a ingresso gratuito ed è accessibile tutti i giorni dell’anno. La durata stimata per completare l’intero percorso a piedi è di circa novanta minuti. L’associazione Euphória invita cittadini e turisti a scoprire il borgo antico, dove le maschere della tradizione continuano a vivere tra le pietre e la storia del Cilento.