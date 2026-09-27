Incidenti allo stadio e sulla Statale 18 dopo la partita Scafatese-Team Altamura

Il rientro dopo la sfida calcistica tra Scafatese e Team Altamura, disputata allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli e vinta per due a zero dai padroni di casa grazie alla doppietta di Volpicelli, è stato segnato da gravi scontri lungo la Statale 18. Le tensioni registrate sugli spalti sono degenerate nel tardo pomeriggio, coinvolgendo le tifoserie avversarie in episodi di violenza che hanno bloccato la circolazione stradale.

I primi disordini all’uscita dello stadio Guariglia

La situazione di criticità è emersa subito dopo il triplice fischio fuori dall’impianto sportivo di Agropoli. Secondo le ricostruzioni, i sostenitori della squadra ospite si sono avvicinati al settore riservato ai tifosi di casa, provocando un tentativo di forzare le recinzioni da parte di questi ultimi e un fitto lancio di oggetti tra le due fazioni. La prontezza del dispositivo di sicurezza ha evitato che il contatto diretto degenerasse immediatamente, ma i flussi di traffico in direzione nord si sono rivelati incontrollabili.

Blocchi stradali e caos nel territorio di Capaccio

Il momento più critico si è verificato attorno alle ore 19 e 30 nel territorio comunale di Capaccio Paestum, lungo il percorso verso Eboli. I flussi dei tifosi hanno causato veri e propri blocchi stradali sulla Statale 18. Diversi automobilisti di passaggio sono rimasti intrappolati nelle proprie vetture, assistendo a scene di guerriglia urbana sulla carreggiata con persone travisate da bandane e armate di manganelli in legno. I blocchi e i rallentamenti si sono protratti per circa tre quarti d’ora, paralizzando la rete viaria locale.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini in corso

Le forze dell’ordine sono intervenute per ripristinare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito, riportando la normalità sulla Statale 18 soltanto verso le 20 e 15. Le autorità competenti hanno avviato immediati accertamenti e analisi dei filmati per identificare i responsabili dei disordini, ricostruire l’esatta dinamica dei blocchi stradali e valutare provvedimenti nei confronti dei tifosi coinvolti negli scontri.