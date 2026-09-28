Attualità

Cilento PianoFest a Perito: la quarta edizione celebra la musica classica e i giovani talenti

Si è conclusa a Perito la IV edizione del Cilento PianoFest: tre giorni di musica classica, il concorso "Talenti in Musica" e concerti in piazza.

Di:
Raffaella Giaccio
Di:Raffaella Giaccio
Giornalista, Costumista, Truccatrice, Video Editing. Dal 2000 ad oggi collabora con la Film Studio produzioni cinematografiche e televisive nella realizzazione di cortometraggi documentari e prodotti televisivi....
Cilento PianoFest a Perito: la quarta edizione celebra la musica classica e i giovani talenti

Perito ha accolto dal 24 al 26 settembre la IV edizione del Cilento PianoFest, la manifestazione ideata dall’associazione AMARE Cilento APS in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Tre giornate dedicate alla musica classica, ai giovani talenti e alla valorizzazione dei borghi cilentani, con il centro storico di Perito trasformato in un suggestivo palcoscenico diffuso.

Un festival nato dall’idea di unire la musica al territorio e di portare il pianoforte fuori dai tradizionali luoghi di concerto, facendolo incontrare con piazze, spazi di comunità e luoghi della memoria. Un modo diverso di vivere la musica e, allo stesso tempo, di riscoprire il Cilento attraverso la cultura.

Leggi anche:

Montecorice, scuolabus elettrico da 280 mila euro fermo da due anni
Montecorice: inaugurato il museo all’aperto del Carnevale di Cosentini
Agropoli per la prima volta onora i suoi internati militari nei lager nazisti

Le prime esibizioni e la premiazione del concorso “Talenti in Musica”

La manifestazione si è aperta giovedì 24 settembre con diverse esibizioni musicali. La serata ha rappresentato anche l’occasione per la premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso di esecuzione musicale “Talenti in Musica”, dedicato alle nuove generazioni e alla valorizzazione dei giovani musicisti.

Maestri e allievi del Conservatorio “Martucci” insieme sul palco

Venerdì 25 settembre è stata la volta del concerto degli Allievi e dei Maestri del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, in una serata pensata come incontro tra esperienza e talento. La presenza dei giovani musicisti al fianco dei loro maestri ha sottolineato una delle caratteristiche principali del festival: creare uno spazio in cui formazione, professionalità e passione per la musica possano incontrarsi.

Il Gran Gala di chiusura: la musica classica valorizza i borghi del Cilento

A chiudere la manifestazione, sabato 26 settembre, è stato il Concerto di Gala, momento conclusivo della tre giorni. In un’atmosfera raccolta e suggestiva, la musica classica ha accompagnato il pubblico verso la conclusione del festival, ancora una volta in perfetto dialogo con il fascino del borgo cilentano.

Tre appuntamenti diversi, legati da un unico filo conduttore: la bellezza. Quella della musica dal vivo, quella dei giovani che si avvicinano all’arte e quella di un territorio che, attraverso iniziative culturali come questa, torna a essere protagonista.

Il progetto culturale di AMARE Cilento APS per la comunità

Il Cilento PianoFest conferma così la sua vocazione a essere più di una semplice rassegna musicale. Il progetto di AMARE Cilento APS punta infatti a costruire un rapporto sempre più stretto tra cultura, comunità e territorio, nella convinzione che la musica possa diventare un’occasione di incontro e uno strumento per raccontare e valorizzare i piccoli borghi.

La partecipazione gratuita ha inoltre permesso al festival di rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale, avvicinando alla musica classica anche chi non frequenta abitualmente le sale da concerto.

Per tre giorni, Perito ha ascoltato e raccontato il Cilento attraverso la musica. Pianoforti, melodie, giovani interpreti, maestri e pubblico hanno animato il borgo, trasformandolo in un luogo di cultura e condivisione. Un’esperienza che si conclude, ma che lascia l’idea di un percorso destinato a proseguire: perché quando la musica incontra i luoghi, non si limita a riempirli di suoni, ma contribuisce a farli conoscere, vivere e riscoprire.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.