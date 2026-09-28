Inaugurata ad Albanella la nuova mensa scolastica finanziata dal PNRR

Questa mattina ad Albanella è stata inaugurata la nuova mensa scolastica della scuola elementare Marconi. All’evento hanno partecipato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Iosca, il personale scolastico, i genitori e gli studenti. La nuova struttura risponde concretamente alle esigenze delle famiglie e rende l’istituto più inclusivo ed efficiente.

L’intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR

La mensa è frutto di una nuova costruzione realizzata attraverso i finanziamenti di una specifica misura del PNRR, pensata per potenziare i locali mensa negli edifici scolastici esistenti. L’opera offre uno spazio sicuro e dotato di tutti i comfort necessari per il consumo dei pasti quotidiani, vissuto con grande entusiasmo dagli alunni presenti alla cerimonia del taglio del nastro.

Le dichiarazioni dell’amministrazione e i prossimi progetti

Durante la cerimonia, il sindaco Iosca ha sottolineato il valore educativo e sociale dello spazio: una mensa non è solo un luogo dove si mangia, ma un momento di condivisione e crescita per i bambini. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che i lavori proseguono con la realizzazione di una seconda mensa presso la scuola media del capoluogo, la cui inaugurazione è prevista a breve. La mattinata si è conclusa con un invito ai giovani studenti a evitare gli sprechi alimentari e a seguire una corretta e sana alimentazione.