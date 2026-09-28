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Inaugurata ad Albanella la nuova mensa scolastica finanziata dal PNRR

Taglio del nastro per la nuova mensa della scuola elementare Marconi ad Albanella. Un'opera finanziata dal PNRR per famiglie e studenti.

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Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Inaugurata ad Albanella la nuova mensa scolastica finanziata dal PNRR

Questa mattina ad Albanella è stata inaugurata la nuova mensa scolastica della scuola elementare Marconi. All’evento hanno partecipato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Iosca, il personale scolastico, i genitori e gli studenti. La nuova struttura risponde concretamente alle esigenze delle famiglie e rende l’istituto più inclusivo ed efficiente.

L’intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR

La mensa è frutto di una nuova costruzione realizzata attraverso i finanziamenti di una specifica misura del PNRR, pensata per potenziare i locali mensa negli edifici scolastici esistenti. L’opera offre uno spazio sicuro e dotato di tutti i comfort necessari per il consumo dei pasti quotidiani, vissuto con grande entusiasmo dagli alunni presenti alla cerimonia del taglio del nastro.

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Le dichiarazioni dell’amministrazione e i prossimi progetti

Durante la cerimonia, il sindaco Iosca ha sottolineato il valore educativo e sociale dello spazio: una mensa non è solo un luogo dove si mangia, ma un momento di condivisione e crescita per i bambini. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che i lavori proseguono con la realizzazione di una seconda mensa presso la scuola media del capoluogo, la cui inaugurazione è prevista a breve. La mattinata si è conclusa con un invito ai giovani studenti a evitare gli sprechi alimentari e a seguire una corretta e sana alimentazione.

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