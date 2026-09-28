Dialoghi Mediterranei: il Cilento si racconta tra cultura, archeologia ed enogastronomia

Giunge alla conclusione Dialoghi Mediterranei, la kermesse nata con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici nel Cilento attraverso un ricco calendario di appuntamenti. Tra storia, arte, letteratura, concerti, enogastronomia e archeologia, l’iniziativa ha accompagnato residenti e visitatori alla scoperta dell’identità e dei luoghi più suggestivi del territorio.

Il successo del weekend a Pisciotta: tra alici di menaica e letteratura

Particolarmente partecipati gli appuntamenti del fine settimana trascorso. A Pisciotta si è svolto un percorso enogastronomico-culturale culminato in un aperitivo letterario, ideato per fondere la tradizione agroalimentare di terra e di mare con la letteratura contemporanea.

Protagonisti assoluti della tavola sono stati tre simboli della sapienza artigianale locale: l’ulivo, l’olio extravergine d’oliva e le alici pescate con la secolare tecnica della rete di menaica.

A coronare l’evento è stato l’intervento del giornalista Gianni Riotta. L’ex firma di autorevoli testate nazionali ha presentato al pubblico il suo ultimo romanzo, “Generose anime di eroi”, un thriller geopolitico che intreccia vicende internazionali, conflitti e dinamiche del panorama globale in chiave narrativa.

L’ultimo appuntamento: l’influenza bizantina lungo il Cammino di San Nilo

L’evento conclusivo della manifestazione è fissato per martedì 29 settembre e sarà dedicato all’esplorazione dell’influenza bizantina nel Cilento. L’itinerario si snoderà lungo il Cammino di San Nilo, partendo da Sapri per raggiungere Palinuro.

Ad attendere gli escursionisti nella rinomata località costiera vi sarà l’esibizione in acustico (voce e chitarra) dell’artista Piera Lombardi, che proporrà i suoi racconti musicali dedicati al Cilento, accompagnata da una degustazione sul mare che chiuderà ufficialmente la rassegna.