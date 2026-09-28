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Sapri, oltre 500 atleti per i Nazionali di Gym Boxe: un successo da record

Gran finale a Sapri per i Campionati Nazionali di Gym Boxe: oltre 500 atleti e 1.500 presenze complessive celebrano lo sport amatoriale nel Golfo di Policastro.

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Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Sapri, oltre 500 atleti per i Nazionali di Gym Boxe: un successo da record

Si sono conclusi domenica 27 settembre a Sapri i Campionati Nazionali di Gym Boxe, prestigiosa manifestazione sportiva di rilevanza nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti giunti nella cittadina del Golfo di Policastro da ogni regione d’Italia. L’evento ha registrato un eccezionale successo di pubblico e presenze, confermando il valore strategico della location e la crescita costante del movimento amatoriale legato al pugilato.

Il bilancio del settore amatoriale: “Sport, divertimento ed esempio”

Il responsabile nazionale del settore amatoriale Gym Boxe, Massimo Barone, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per l’accoglienza ricevuta dalla comunità locale:

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“Ringrazio il Sindaco e gli assessori che ci hanno dato una grossa mano per questo evento; Sapri è una località bellissima. Un ringraziamento speciale va a Marco Pecoraro della società Apollo Boxe, che è stato l’organizzatore, e al maestro locale Arturo Corinto della Corinto Boxe. Sono stati quattro giorni formidabili, durante i quali abbiamo confermato un trend di partecipanti in continua crescita. La Gym Boxe è propedeutica al pugilato tradizionale, è un’attività ludica e formativa: siamo riusciti a far comprendere ai maestri che i ragazzi devono prima di tutto divertirsi. Raggiungere i Campionati Nazionali rappresenta già una grande vittoria. Il pugilato è una disciplina aperta a tutti e noi tecnici abbiamo il dovere di dare sempre il buon esempio.”

L’impatto sul territorio: oltre 1.500 presenze nel Golfo di Policastro

Dello stesso avviso Marco Pecoraro, vicecoordinatore della commissione nazionale Gym Boxe e coordinatore logistico dell’appuntamento sportivo, che ha sottolineato il significativo indotto turistico e sociale generato dalla competizione:

“Abbiamo portato a Sapri più di 1.500 persone tra atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati, registrando una straordinaria affluenza nei giorni della gara. La cittadina di Sapri ha risposto con grande entusiasmo ed efficienza: l’ottimo riscontro ottenuto in termini organizzativi e di accoglienza premia il lavoro svolto e conferma il potenziale di questo territorio per i grandi eventi sportivi.”

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