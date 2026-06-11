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Sapri, inaugurata la nuova aula consiliare: “Un luogo di democrazia rinnovato con i fondi PNRR”

Taglio del nastro a Sapri per la nuova aula consiliare finanziata con i fondi PNRR. Il Sindaco Gentile e l'opposizione uniti per il futuro della città

Maria Emilia Cobucci

Inaugurata questa mattina a Sapri, presso la casa comunale, la nuova aula consiliare. Un lavoro atteso da tempo che restituisce alla cittadinanza saprese una nuova sala moderna, all’avanguardia e dotata si tutta la strumentazione tecnica necessaria per un perfetto svolgimento del consiglio comunale.

Il taglio del nastro che ha visto la presenza del Sindaco Antonio Gentile e dell’intera amministrazione comunale, preceduto dalla benedizione di Don Raffaele Brusco, parroco di Sapri, e a cui ha fatto seguito un già programmato consiglio comunale.

Il Sindaco Antonio Gentile: “Restituiamo dignità e decoro”

L’intervento di restyling ha ridato centralità alla massima assise cittadina, come sottolineato dal primo cittadino a margine della cerimonia: “È stata una giornata estremamente importante. Io rifacimento della sala consiliare era un altro dei punti programmati, previsti dall’amministrazione, per restituire dignità e decoro ad un aula consiliare segnata ormai dagli anni.

È stata utilizzata la risorsa PNRR stanziato dal Ministero per gli enti locali, riconoscendogli il ruolo che merita come luogo della democrazia e del confronto tra le parti. Ho chiesto al consiglio l’attivazione di un gruppo di lavoro per condividere anche l’intitolazione di questa aula consiliare ad una personalità di spicco del mondo repubblicano e democratico”. — Antonio Gentile, Sindaco di Sapri

L’opposizione favorevole al dialogo: le parole di Nicodemo Giudice

Un lavoro apprezzato anche dal consigliere di opposizione Nicodemo Giudice che si è soffermato anche sull’andamento del consiglio comunale.

“È stato un consiglio comunale di alto livello. Non soltanto per l’inaugurazione dell’aula consiliare, che appartiene alla cittadinanza e merita rispetto, ma anche perché è stato un consiglio comunale fatto di contraddittorio, com’è giusto che sia per le differenti visioni dei gruppo politici, ma la diversità delle opinioni e delle visioni va ad arricchire la dialettica politica.

Noi siamo sempre disponibili alla creazione di un percorso comune che porti al raggiungimento di obiettivi che vadano bene alla cittadinanza. C’è stata la volontà da parte della maggioranza di organizzare dei gruppi di lavoro, non solo per l’intitolazione dell’aula consiliare ma anche per una serie di progettualità che riguarderanno la nostra città. Noi siamo pienamente disponibili a lavorare all’unisono su questo, anche perché sarebbe la prima che riusciamo a discutere insieme”. — Nicodemo Giudice, Consigliere di minoranza

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