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Sapri: il Cineteatro “Ferrari” rialza il sipario con “Gruppo Eventi”

Taglio del nastro al Cineteatro Ferrari di Sapri: la gestione va a Vincenzo Russolillo. Annunciati gli spettacoli con Izzo, Buccirosso e Ranucci.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Sapri: il Cineteatro “Ferrari” rialza il sipario con “Gruppo Eventi”

Taglio del nastro sabato 24 ottobre al Cineteatro “Ferrari” di Sapri, che rialza ufficialmente il sipario. Dopo un periodo di sospensione delle attività, la struttura riprende la sua programmazione sotto la guida di Vincenzo Russolillo, amministratore unico del Gruppo Eventi.

«È una riapertura dovuta per la città di Sapri. Il cineteatro “Ferrari” rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che amano il mondo dell’intrattenimento e appartiene alla storia di questa cittadina – ha dichiarato Russolillo –. Sono orgoglioso di aver vinto questa gara, di poter esprimere la passione che abbiamo per questo settore e di poterlo fare nella mia terra di origine. Il territorio aveva la necessità di riavere un punto di aggregazione socio-culturale, come dimostrato dall’ampia risposta della comunità. Ci metteremo sempre l’impegno e la dedizione che ci contraddistinguono».

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La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che si è detto entusiasta per il nuovo corso della struttura, ed è stata condotta dalla giornalista Grazia Serra.

Inclusione sociale: il contributo del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro

Il progetto di rilancio del Cineteatro Ferrari si avvale anche della collaborazione del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro, presieduto da Salvatore Fornaro, che ha donato alla struttura la progettazione e la realizzazione del nuovo bar interno.

«Siamo felicissimi di aver donato la progettazione e la realizzazione del bar all’interno del cinema. Non si tratterà soltanto di uno spazio di ristoro, ma anche di uno luogo di socialità e inclusione – ha spiegato il presidente Fornaro –. Il nostro intento è favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità all’interno della struttura. È un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi».

Stagione teatrale e cinema: i nomi in cartellone

Per quanto riguarda il cartellone, la stagione teatrale prevederà sei appuntamenti con artisti del panorama nazionale: Biagio Izzo, Peppe Iodice, Carlo Buccirosso, Paolo Caiazzo, Giovanni Esposito e Massimiliano Gallo. Il 19 dicembre è inoltre previsto l’incontro con Sigfrido Ranucci, che presenterà lo spettacolo “Diario di un trapezista”.

La programmazione cinematografica sarà gestita da Di Fiore’s Cinema & Events, realtà già consolidata nel settore della distribuzione e proiezione. Un ringraziamento finale è stato rivolto a Matteo Martino e all’associazione “Terre del Bussento” per la collaborazione fornita all’iniziativa.

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