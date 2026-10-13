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Sapri: Gianfranca Di Luca riconfermata alla guida del Piano di Zona S9

Gianfranca Di Luca è stata riconfermata per la quarta volta alla guida del Piano di Zona Ambito S9. Decisione all'unanimità dei 17 sindaci a Sapri

Di:
Maria Emilia Cobucci
Sapri: Gianfranca Di Luca riconfermata alla guida del Piano di Zona S9

È stata l’aula consiliare del Comune di Sapri ad ospitare, questo pomeriggio, il Coordinamento istituzionale del Piano di Zona Ambito S9, che ha chiamato a raccolta i diciassette sindaci afferenti all’ambito territoriale.

Incarico a Gianfranca Di Luca per il quarto mandato consecutivo

Tra i punti all’ordine del giorno vi è stata la nomina del coordinatore del Piano, ricaduta per la quarta volta consecutiva sulla dottoressa Gianfranca Di Luca.

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I risultati e i traguardi raggiunti dal Piano di Zona Ambito S9

La nuova nomina è stata voluta all’unanimità da tutti i primi cittadini dell’Ambito S9, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti e degli importanti traguardi raggiunti dall’intera squadra diretta dalla coordinatrice Di Luca.

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