Sapri: Gianfranca Di Luca riconfermata alla guida del Piano di Zona S9

È stata l’aula consiliare del Comune di Sapri ad ospitare, questo pomeriggio, il Coordinamento istituzionale del Piano di Zona Ambito S9, che ha chiamato a raccolta i diciassette sindaci afferenti all’ambito territoriale.
Incarico a Gianfranca Di Luca per il quarto mandato consecutivo
Tra i punti all’ordine del giorno vi è stata la nomina del coordinatore del Piano, ricaduta per la quarta volta consecutiva sulla dottoressa Gianfranca Di Luca.
I risultati e i traguardi raggiunti dal Piano di Zona Ambito S9
La nuova nomina è stata voluta all’unanimità da tutti i primi cittadini dell’Ambito S9, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti e degli importanti traguardi raggiunti dall’intera squadra diretta dalla coordinatrice Di Luca.