Sapri, Gentile fuori dal Consiglio provinciale: “Rafforzare l’impegno sul territorio”

L’ultima tornata elettorale, per il rinnovo del Consiglio provinciale, ha visto tra i Sindaci scesi in campo anche il primo cittadino di Sapri Antonio Gentile. Una candidatura con la lista “A testa alta” che non ha portato al risultato sperato. Nessun seggio dunque a Palazzo Sant’Agostino per Gentile.

La dichiarazione del primo cittadino

“Sicuramente il numero dei voti ottenuti non è stato sufficiente per entrare a far parte del consiglio provinciale ma si tratta di un numero di voti rilevanti – ha affermato Gentile – Ottenere però oltre 64 voti in quadro territorio sono importanti perché rappresentano un grosso gruppo di amministratori che mi sono stati vicino. Purtroppo il voto ponderato, considerate le nostre realtà che hanno pochi abitanti, non ha dato il risultato sperato. C’è stata qualche dèfaillance, ma gli amministratori a me vicini hanno mantenuto il loro impegno nonostante le pressioni interne, esterne e collaterali per cercare di portare voti altrove.

“Continuerà l’impegno per il territorio”

Era il momento di esprimere una rappresentanza di questo territorio e non c’è stata la consapevolezza da parte di tutti di mantenere fede a quanto detto, per cercare di ottenerla. Continueremo a lavorare consapevoli che le esigenze di questo territorio non possono rimanere inascoltate.

Oggi non è il momento della riflessione sul voto, essendo di secondo livello, quanto di rafforzare l’impegno su questi territori per cercare di risolvere le problematiche esistenti e per avere fiducia nel futuro”.