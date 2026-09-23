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Sapri, continuano senza sosta gli interventi di pulizia di canali e caditoie

A Sapri proseguono senza sosta gli interventi di pulizia dei canali e delle caditoie per la sicurezza idrogeologica del territorio

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Sapri, continuano senza sosta gli interventi di pulizia di canali e caditoie

Proseguono senza sosta a Sapri le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, con un focus particolare sulla messa in sicurezza della rete idraulica urbana. L’amministrazione comunale ha intensificato nelle ultime ore gli interventi mirati alla pulizia dei canali e delle caditoie stradali, dislocati in differenti aree della città, al fine di prevenire criticità legate al deflusso delle acque meteoriche.

Prevenzione e sicurezza del territorio

La campagna di pulizia e scerbamento interessa diverse zone del tessuto urbano di Sapri, rispondendo a una precisa esigenza di prevenzione idrogeologica. L’obiettivo primario degli interventi è garantire la piena funzionalità delle infrastrutture di drenaggio, evitando ostruzioni causate dall’accumulo di detriti, fogliame e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto scorrimento dell’acqua durante le precipitazioni.

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L’impegno dell’amministrazione comunale

Gli interventi sulle caditoie e sui canali rientrano in un piano più ampio di decoro urbano e manutenzione programmata fortemente voluto dal sindaco Antonio Gentile. “Continuano senza sosta gli interventi di pulizia dei canali e delle caditoie nelle diverse aree del nostro Comune”, ha evidenziato il primo cittadino di Sapri, confermando l’attenzione dell’esecutivo verso la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio comunale.

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