Sapri: bando per l’assegnazione degli ormeggi sui pontili comunali del porto

Il Comune di Sapri, intende assegnare mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, i posti ormeggi sui pontili comunali del porto. L’oggetto dell’assegnazione è il solo utilizzo di uno specchio acqueo, con la fornitura di servizi, di copertura assicurativa responsabilità RCT e Incendio, utilizzo di attrezzature, fornitura di acqua ed energia, assistenza alle manovre di ‘ormeggio, videosorveglianza.

I posti disponibili

Dimensioni barca N. posti disponibili Sottoflutto 3 Pontili da mt. 5,00 a mt. 7,00 20 Pontili da mt. 8,00 a mt. 13,00 6 Pontili da mt. 13,00 a mt. 21,00 5

Il nuovo piano tariffario

Il nuovo piano tariffario per l’anno 2026 stabilisce le quote per l’ormeggio delle imbarcazioni, con variazioni significative basate sulla residenza, le dimensioni del natante e il periodo dell’anno.

Tariffe annuali e stagionali

Le tariffe annuali partono da un minimo di 994 € per i residenti con imbarcazioni fino a 5 metri, arrivando fino a 8.395 € per la categoria di 24 metri. Per i non residenti, le cifre sono sensibilmente più alte, oscillando tra 1.658 € e 9.760 € per lo stesso periodo. La stagione estiva (maggio-ottobre) prevede costi che arrivano a superare i 7.300 € per le barche più grandi di non residenti.

Costi per transiti brevi e bassa stagione

Per chi usufruisce del porto nei mesi di luglio e agosto, la tariffa giornaliera varia da 30 € per i piccoli natanti fino a 240 € per le imbarcazioni da 24 metri. Durante la bassa stagione (novembre-aprile), i costi si riducono drasticamente, con tariffe giornaliere che partono da 14 € per i residenti.

Maggiorazioni e categorie speciali

Il regolamento prevede diverse clausole specifiche per imbarcazioni che eccedono le misure standard o hanno caratteristiche particolari:

Le barche oltre i 24 metri subiscono una maggiorazione di 1/10 della tariffa base per ogni metro o frazione aggiuntiva;

I catamarani sono soggetti a una maggiorazione del 100% rispetto alle tariffe standard;

Le imbarcazioni con larghezza superiore alla media pagano un supplemento del 30% a causa del maggiore spazio occupato nello specchio acqueo.

È prevista una tariffa fissa di 580,00 € per il molo sottoflutto.

I criteri di assegnazione

I diportisti che hanno sottoscritto un contratto di ormeggio annuale con decorrenza dal 01/1 al 31/12 hanno diritto di prelazione, gli stessi contratti verranno rinnovati automaticamente se i proprietari sono in regola con i pagamenti dello scorso anno. I titolari di contratti annuali sono esclusi dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Coloro i quali hanno stipulato contratti semestrali che hanno poi proseguito con contratti bimestrali invernali(nov./dic.) saranno esonerati dal presentare domanda di partecipazione all’assegnazione dei posti barca. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.

Come partecipare

Gli interessati dovranno far pervenire l’’istanza al protocollo generale del Comune di Sapri entro e non oltre le ore 12.00 del 13 febbraio 2026. La domanda di assegnazione potrà essere presentata: con consegna a mano, mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda e documentazione richiesta allegata debitamente sottoscritta e inviata alla mail: protocollo@comune.sapri.sa.it o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Sapri all’indirizzo: protocollo.sapri@asmepec.it.