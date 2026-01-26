Sapri: bando per l’assegnazione degli ormeggi sui pontili comunali del porto

C'è tempo fino al 13 febbraio per presentare la domanda.

Porto di Sapri

Il Comune di Sapri, intende assegnare mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, i posti ormeggi sui pontili comunali del porto. L’oggetto dell’assegnazione è il solo utilizzo di uno specchio acqueo, con la fornitura di servizi, di copertura assicurativa responsabilità RCT e Incendio, utilizzo di attrezzature, fornitura di acqua ed energia, assistenza alle manovre di ‘ormeggio, videosorveglianza.

I posti disponibili

Dimensioni barca N. posti disponibili
Sottoflutto3
Pontili da mt. 5,00 a mt. 7,0020
Pontili da mt. 8,00 a mt. 13,006
Pontili da mt. 13,00 a mt. 21,005

Il nuovo piano tariffario

Il nuovo piano tariffario per l’anno 2026 stabilisce le quote per l’ormeggio delle imbarcazioni, con variazioni significative basate sulla residenza, le dimensioni del natante e il periodo dell’anno.

Tariffe annuali e stagionali

Le tariffe annuali partono da un minimo di 994 € per i residenti con imbarcazioni fino a 5 metri, arrivando fino a 8.395 € per la categoria di 24 metri. Per i non residenti, le cifre sono sensibilmente più alte, oscillando tra 1.658 € e 9.760 € per lo stesso periodo. La stagione estiva (maggio-ottobre) prevede costi che arrivano a superare i 7.300 € per le barche più grandi di non residenti.

Costi per transiti brevi e bassa stagione

Per chi usufruisce del porto nei mesi di luglio e agosto, la tariffa giornaliera varia da 30 € per i piccoli natanti fino a 240 € per le imbarcazioni da 24 metri. Durante la bassa stagione (novembre-aprile), i costi si riducono drasticamente, con tariffe giornaliere che partono da 14 € per i residenti.

Maggiorazioni e categorie speciali

Il regolamento prevede diverse clausole specifiche per imbarcazioni che eccedono le misure standard o hanno caratteristiche particolari:

  • Le barche oltre i 24 metri subiscono una maggiorazione di 1/10 della tariffa base per ogni metro o frazione aggiuntiva;
  • I catamarani sono soggetti a una maggiorazione del 100% rispetto alle tariffe standard;
  • Le imbarcazioni con larghezza superiore alla media pagano un supplemento del 30% a causa del maggiore spazio occupato nello specchio acqueo.

È prevista una tariffa fissa di 580,00 € per il molo sottoflutto.

I criteri di assegnazione

I diportisti che hanno sottoscritto un contratto di ormeggio annuale con decorrenza dal 01/1 al 31/12 hanno diritto di prelazione, gli stessi contratti verranno rinnovati automaticamente se i proprietari sono in regola con i pagamenti dello scorso anno. I titolari di contratti annuali sono esclusi dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Coloro i quali hanno stipulato contratti semestrali che hanno poi proseguito con contratti bimestrali invernali(nov./dic.) saranno esonerati dal presentare domanda di partecipazione all’assegnazione dei posti barca. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.

Come partecipare

Gli interessati dovranno far pervenire l’’istanza al protocollo generale del Comune di Sapri entro e non oltre le ore 12.00 del 13 febbraio 2026. La domanda di assegnazione potrà essere presentata: con consegna a mano, mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda e documentazione richiesta allegata debitamente sottoscritta e inviata alla mail: protocollo@comune.sapri.sa.it o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Sapri all’indirizzo: protocollo.sapri@asmepec.it.

