Proroga ormeggi al porto di Agropoli: continuità per i diportisti in attesa del nuovo bando

Il Comune di Agropoli ha ufficializzato un importante aggiornamento riguardante la gestione del porto cittadino. Attraverso un avviso l’Area 6 Porto e Demanio Marittimo ha disposto il differimento dei termini per le assegnazioni dei posti barca sui pontili comunali.

Continuità per i diportisti

L’amministrazione ha deciso di andare incontro ai titolari di posti barca con contratti in scadenza al 31 dicembre 2025. Nelle more della conclusione dell’iter burocratico per il rilascio di una nuova concessione demaniale complessiva richiesta dal Sindaco Roberto Mutalipassi, la validità delle attuali assegnazioni è stata prorogata.

Questa misura garantisce che le attività portuali non subiscano interruzioni mentre gli uffici predispongono il nuovo bando di concorso per il biennio 2026-2027.

Obblighi di pagamento e scadenze

Per confermare la validità di questa proroga tecnica, gli interessati sono tenuti a seguire precise indicazioni economiche: pagamento delle prime 3 mensilità dell’anno e pagamento per questo periodo dell’abbonamento per l’accesso veicolare (fino al 31 marzo).

Il futuro delle assegnazioni

Il termine del 31 marzo 2026 rappresenta lo spartiacque per i fruitori del porto. Se a seguito del nuovo bando il soggetto risulterà ancora assegnatario, dovrà regolarizzare le restanti 9 mensilità del canone annuo. In caso contrario, lo specchio acqueo dovrà essere liberato entro la medesima data.

Il Comune avverte che il mancato pagamento delle somme previste comporterà l’immediata decadenza del diritto di occupazione del posto barca. L’atto completo, firmato dal responsabile del servizio Arch. Gaetano Cerminara, è consultabile presso l’Albo pretorio dell’Ente e della Capitaneria di Porto.