Sapori e tradizioni di Pasqua: ecco i piatti tipici che non possono mancare sulla tavola dei cilentani

La Pasqua in Cilento è un’occasione per celebrare la rinascita non solo della natura, ma anche delle antiche tradizioni culinarie della regione. Le tavole imbandite si arricchiscono di prelibatezze che affondano le radici nella cultura locale, tra simboli religiosi e sapori autentici.

Le tradizioni che non possono mancare

L’ulivo benedetto e il grano germogliato, simboli di rinascita e fertilità, adornano la tavola pasquale. Le uova sode, emblema della vita nuova, sono protagoniste di diverse pietanze, come il “tortano” o “viccio”, una ciambella di pane decorata con uova intere, il cui numero varia in base ai componenti della famiglia.

Il “susciello”: un’esplosione di sapori primaverili

Tra le pietanze più tipiche troviamo il “susciello”, un piatto a base di asparagi selvatici saltati in padella con olio, aglio e pepe nero, arricchiti con uova fresche e formaggi locali. Un contorno dal gusto deciso, perfetto da accompagnare a fave e carciofi di stagione.

Carciofi e calzoni “mbuttunati”: un trionfo di sapori contadini

I carciofi, protagonisti indiscussi della cucina pasquale cilentana, vengono stufati con patate o imbottiti con un mix di mollica, prezzemolo, aglio e pancetta, per poi essere cotti sotto la cenere. Il calzone ripieno di erbe selvatiche, come cardi, cicorie e bietole, insieme al coniglio “mbottonato”, rievoca le antiche tradizioni contadine della regione.

La pastiera: regina indiscussa della tavola pasquale

La vera regina della Pasqua cilentana è la pastiera, una torta dal profumo inconfondibile di grano e crema pasticcera. A volte arricchita con orzo perlato, la pastiera rappresenta il dolce simbolo di questa festività.

Pizze di grano e di riso, “pizza chiena” e capretto al forno: un tripudio di sapori

Le pizze di grano e di riso, insieme alla “pizza chiena” – una specialità farcita con salumi e formaggi o con riso, uova e cacio – completano il menu pasquale. La “pizza chiena” è decorata con albume e granelli di zucchero, oltre alle immancabili palmette di pasta. Per gli amanti della carne, il capretto ripieno al forno è un piatto imperdibile, che richiede una lunga preparazione e cottura a fuoco lento.

Pasqua in Cilento

La Pasqua in Cilento è un’occasione per immergersi in un’atmosfera ricca di spiritualità, cultura e sapori autentici. Un viaggio sensoriale alla scoperta di una terra che custodisce gelosamente le sue tradizioni.