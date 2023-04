La pastiera di Pasqua: ecco come preparare questa prelibatezza culinaria con una storia affascinante

La pastiera napoletana è una prelibatezza culinaria con una storia affascinante. Secondo la leggenda, la sirena Partenope aveva scelto come sua dimora il Golfo di Napoli e i cittadini locali, riconoscenti per la sua presenza, decisero di ringraziarla con un dono. Così, portarono farina, ricotta, uova, grano cotto nel latte e zucchero per celebrare la dolcezza del canto della sirena.

La sirena, invece di consumare i doni separatamente, decise di mescolarli tutti insieme, dando vita a uno dei dolci campani più famosi e amati: la pastiera. Questo dolce è considerato un’opera d’arte culinaria, la cui ricetta originale prevede l’utilizzo di ingredienti semplici ma di alta qualità.

Ecco come preparare la pastiera

Per preparare la pastiera napoletana, è necessario cuocere 600 grammi di grano precotto con 300 g di latte e un cucchiaio di strutto, mescolando dolcemente finché non si ottiene la consistenza di una crema. Una volta raffreddata, aggiungere 700 g di ricotta, 600 g di zucchero, 50 g di cedro candito frullato, 7 uova intere e 3 tuorli, 20 grammi di aroma fiori d’arancio e 10 grammi di aroma millefiori. Lavorare il tutto e poi aggiungere 250 ml di crema pasticcera fredda.

Ingredienti per la crema pasticcera

Per la crema pasticcera, in una ciotola, lavorare 2 tuorli, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina e 200 ml di latte a temperatura ambiente. Portare a bollore a fiamma moderata e fare addensare mescolando energicamente fino ad ottenere una crema liscia.

Ingredienti per la sfoglia

Per la sfoglia, mescolare 500 g di farina, 200 g di zucchero, 200 gr di strutto e 3 uova intere. Lavorare rapidamente l’impasto e farlo riposare per circa 30 minuti. Stendere la sfoglia con un mattarello fino ad avere uno spessore di pochi millimetri e rivestire uno stampo da pastiera. Distribuire la crema di grano per due terzi e decorare con delle strisce di pasta frolla.

Infornare a 150° per circa un’ora e mezza o comunque fino ad avere una perfetta doratura. Si consiglia di lasciarla riposare per almeno 12 ore prima di servire, in modo che i sapori si fondano e la pastiera raggiunga la sua massima bontà.

La pastiera napoletana è un dolce tradizionale della cucina italiana, amato da tutti per la sua consistenza cremosa e il suo sapore unico. Se siete alla ricerca di un dolce tipico della tradizione campana, la pastiera è sicuramente un’ottima scelta.