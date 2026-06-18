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Sanza Summer School 2026: al via la terza edizione speciale per lo sviluppo del borgo

Al via la III edizione della Sanza Summer School (DISPAC UNISA). Borse di studio, laboratori e grandi ospiti come David Riondino per il rilancio delle aree interne

Redazione Infocilento
Sanza summer school

Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità (Sanza, 15-27 giugno 2026), l’iniziativa del DISPAC UNISA per il Progetto pilota “Sanza: Borgo dell’accoglienza” – PNRR, dedicata a 20 studenti laureati triennali e residenti in Campania, che, anche quest’anno, grazie a una borsa di studio della Regione, partecipano a lezioni, laboratori, workshop e visite didattiche, con l’obiettivo di acquisire competenze professionali utili ad attivare processi di sviluppo e nuove competitività per Sanza e il suo territorio, e più in generale per le aree interne, a partire dalla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il bilancio delle edizioni precedenti e i nuovi partner

Gli esiti delle edizioni precedenti (I edizione, settembre 2024; II edizione, settembre 2025) si sono inseriti in maniera originale e produttiva nelle principali linee di azione del Progetto pilota (es. Sanza Museo; Sanza Impresa; Sanza Digitale), e per questo la III ed ultima edizione è stata progettata come “edizione speciale”, per favorire l’integrazione dei partecipanti nei processi virtuosi innescati dal progetto pilota attraverso il confronto diretto con gli attori della rete di associazioni, enti e imprese che, insieme ai Dipartimenti, ai Laboratori e ai Centri di Ricerca dell’Ateneo, hanno sostenuto l’intervento in questi anni, ma anche con nuovi “portatori d’interesse”:

  • A cominciare dal partneriato attivo della Web Radio e TV di Ateneo e di STRATEGO Digital per Stratego Group ha in programma uno speciale sulle attività per la serie video-podcast Giovani e legalità, con la partecipazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno.
  • E ancora: The Story Behind, della rete InterpretEU;
  • MADRE, Museo D’Arte Contemporanea Donnaregina;
  • Visionnaire26 Festival. Arte, Musica, Cinema – che solo ora hanno conosciuto il progetto e che intendono favorirne gli obiettivi e valorizzarne i risultati, con il patrocinio di SMAS. Sistema Museale di Ateneo.

L’evento inaugurale con David Riondino

A inaugurare le attività, ieri, nella Chiesetta della millenaria Arciconfraternita Maria SS della Neve, in piazza Plebiscito, Visionnaire26 con il patrocinio di UNISOUND, la proiezione di “Decameron. Canzoni e storie. La ballata del professore”, scritto e interpretato da David Riondino e Maurizio Fiorilla, con la regia di Raffaele Rago. In dialogo con il regista c’erano Andrea Avagliano e Antonella Trotta

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